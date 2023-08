Kanada ostrzega turystów LGBT przed odwiedzaniem USA

Kanadyjski rząd zmodyfikował dziś informacje dla swoich obywateli dotyczące wyjazdów do sąsiada – USA. Nową informacją jest ostrzeżenie dla osób LGBTQ+, w ramach którego kanadyjski rząd informuje, że podroż do wielu stanów USA może być ryzykowna.

„Niektóre stany wprowadziły nowe prawa i prowadzą politykę, która może dotknąć osoby 2SLGBTQI+” – twierdzi kanadyjski rząd, odnosząc się do mniejszości seksualnych, również osób o „dwóch duszach”, czyli tradycyjnej wśród rdzennej ludności tzw. trzeciej płci.

Ostrzeżenie kanadyjskiego rządu ma charakter ogólny, bez wdawania się w szczegóły – np. w których stanach USA prowadzona jest polityka nieprzyjazna mniejszościom, ani jakie są szczegóły przepisów dyskryminujących mniejszości. Jednak biuro prasowe urzędu Global Affairs Canada przekazało telewizji CBS, że chodzi między innymi o zakazy urządzania pokazów drag queen, ograniczenia w opiece zdrowotnej dla osób transpłciowych itp. Z kolei wicepremierka Kanady Chrystia Freeland podkreślała w rozmowie z CBS, że ostrzeżenie to „nie jest wymierzone politycznie w USA, tylko ma na celu ochronę Kanadyjczyków”.

– Nawet jeżeli ciężko pracujemy nad relacjami na szczeblu rządowym, to każdy rząd Kanady, w tym w szczególności nasz, musi postawić w centrum swoich wszystkich działań interesy i bezpieczeństwo każdego Kanadyjczyka i każdej grupy Kanadyjczyków. I to jest to, co właśnie robimy – mówiła Freeland w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej.