Opowieści o kobiecych dramatach na wsi. Piekło uczuć nie może trwać

Baryton Damian Wilma jest Kaszubem i choć dziś mieszka z dala od swojej rodzinnej wioski, swobodnie posługuje się językiem swoich rodziców czy dziadków. Kiedy postanowił stare pieśni kaszubskie włączyć do swoich recitali i zaczął zagłębiać się w ich zbiory, spostrzegł, że dają one wiele możliwości do rozmaitych działań scenicznych. Wtedy narodził się pomysł widowiska, które ostatecznie zyskało tytuł „Wòlô Bòskô”. To historia miłości Hanuszki i Jasieńka, którzy zakochali się w sobie od pierwszego spotkania, ale rodzice dziewczyny zwlekali długo ze zgodą na ślub, by w końcu wydać ją za innego. Zrozpaczony Jasieńko rzucił się więc do morza.

– Zainspirowały mnie teksty pieśni, dramatyczne, o ogromnym ładunku emocjonalnym – mówi Damian Wilma. – Postanowiłem nadać im nowe życie, zdecydowałem się stworzyć z nich pewien kolaż, by powstała historia miłosna. Wydobywamy z tej poezji nie tylko lirykę, ale i dramatyczne konflikty. Na pierwszy plan wysuwa się pewien mrok, który każe spojrzeć nam inaczej na przeszłość i nasze dusze. Ale będą też w „Wòlô Bòskô” odniesienia metafizyczne, pieśni odnoszące się do boskiej Opatrzności. Życie codzienne Kaszubów przeplatało się bowiem silnie z rzeczywistością religijną.

Danuta Stenka jako zła kaszubska matka

Muzykę do wybranych pieśni lub ich fragmentów skomponował Łukasz Godyla. To, co napisał, brzmi bardzo współcześnie – dodaje Damian Wilma. – Staraliśmy się jednak zachować – na ile to możliwe – oryginalne melodie kaszubskie. One są najważniejsze, bo pieśni śpiewano przecież bez akompaniamentu. Łukasz Godyla zdecydował się jedynie na dwa fortepiany i instrumenty perkusyjne, by warstwa instrumentalna była dość surowa.

Damian Wilma wystąpi w spektaklu jako duch Jasieńka, nawiedzając matkę, która nie zgodziła się oddać mu córki za żonę. W tej roli wystąpi Danuta Stenka. Aktorka, która też urodziła się i dorastała na Kaszubach, pięknie posługuje się językiem kaszubskim. W jej interpretacji te teksty nabierają wręcz znaczenia metafizycznego.



