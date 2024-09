„Bajo bongo” w Romie. Komunistyczna kukurydza i ideologicznie wrogie melodie

Dlaczego „Kukurydza” miała kłopoty w cenzurze

Niewiele wiemy o Nataszy Zylskiej. Przeżyła Zagładę, ale szczegółów o tym, w jaki sposób, nie zdradziła. W latach 50. zdobyła ogromną popularność i niespodziewanie wyjechała do Izraela. Tam nie chciano słuchać jej piosenek, dopiero więc po pewnym czasie ułożyła sobie nowe życie.

Na realia PRL nakłada się w spektaklu estradowe życie w ciągłej trasie, rozmowy przy wódeczce, czasami przepychanki z cenzurą. Choćby z piosenką „Kukurydza”, która powstała po apelu sowieckich władz, by problemy z żywnością rozwiązywać masowym wysiewaniem kukurydzy. Natasza Zylska śpiewała zaś, że gęsto rosnąca kukurydza pozwala jej schronić się z chłopakiem przed natrętnymi gapiami. Nie był to ideologicznie słuszny efekt komunistycznego programu rozwoju rolnictwa.

Wszyscy tańczą „Bajo bongo”

Anna Sroka-Hryń, która śpiewa teraz w Romie te pozornie naiwne piosenki sprzed wielu dekad, nie stara się kopiować Nataszy Zylskiej. Zachowuje jej styl, wdzięk, ale patrzy na nią z perspektywy dzisiejszej kobiety. I dostrzega, że nie pokazują one słodkiej dziewczyny, ale kobietę, która wie, czego chce. Nawet jeśli są to tylko klipsy, ówczesny przedmiot pożądania. A w relacjach męsko-damskich choć jej serce na widok wybranego zabije żywiej „pik,pik, pik”, to nie cierpi, gdy mężczyzna jest bezwolny. Innemu zaś może pozwolić na znacznie więcej (w podszytej erotyzmem piosence o Piotrusiu).

Na niewielkiej Novej Scenie Teatru Roma w umownej, skromnej scenografii Grzegorza Policińskiego Anna Wieczur potrafiła stworzyć dynamiczne widowisko ze zmieniającym się ciągle miejscem akcji. Annę Srokę-Hryń wspierają Michał Zawadzki i Michał Juraszek jako partnerzy do rozmów oraz rewelersi. A widzowie, którzy w zdecydowanej większości nie znali dotąd piosenek Nataszy Zylskiej, w finale ochoczo śpiewają z bohaterką „Bajo bongo” słowa tego przeboju: „kto ten dziwny taniec zna, ten tańczy go jak ja”.