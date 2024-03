Kamienica świętuje 15. urodziny!

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

W Międzynarodowy Dzień Teatru, dokładnie piętnaście lat od otwarcia drzwi stołecznej „Kamienicy”, jedna z najprężniej działających instytucji kultury w Polsce świętować będzie okrągłe urodziny. W ramach jubileuszu zaplanowano koncert dedykowany pamięci twórcy teatru, a także oficjalną premierę książki „Emilian Kamiński. Reżyser marzeń” Patrycji Pawlik. Wydarzenie odbędzie się 27 marca o godz. 19.00.

Kiedy Emilian Kamiński oczami wyobraźni dostrzegł swój wymarzony teatr wśród zalanych magazynów, nikt nie wierzył w powodzenie projektu. Siłą marzeń, żarliwością i nadludzką pracą powołał swoją scenę do życia i sprawił, że od piętnastu lat jest to bijące serce kulturalnej Warszawy. Dziś, gdy twórcy teatru nie ma już z nami, rodzina, przyjaciele i pracownicy dbają o to, aby pamięć o aktorze, reżyserze, dyrektorze, a przede wszystkim człowieku kochającym ludzi i życie, nie odeszła w zapomnienie.

- Drodzy widzowie, jesteśmy z wami już 15 lat! Teatr Kamienica bawi, wzrusza i daje siłę. Mój mąż usłyszał kiedyś od ks. Jerzego Popiełuszki, aby „służył ludziom”. Posłuchał tej rady, a nawet poszedł o krok dalej, „zaraził” tą ideą innych. Poszłam za nim i ja. Wspólnie zaczęliśmy „zapalać słońce” w ludzkich sercach za pośrednictwem spektakli granych na deskach Kamienicy oraz służyć ludziom poprzez działalność poza teatralną – bo Teatr Kamienica, to więcej niż teatr! Choć Emiliana nie ma już z nami, nadal jest dla mnie inspiracją do działania. Nauczył mnie, że nie ma rzeczy niemożliwych i mocno w to wierzę. A na 15. urodziny teatru życzę sobie oraz naszej wspaniałej publiczności, aby Kamienica grała i dawała radość przez kolejne 15 lat – mówi Justyna Sieńczyłło, Dyrektor Teatru Kamienica.

Już 27 marca na scenie Teatru Kamienica wystąpią: Aldona Jankowska, Dominika Majewska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Ptasińska, Justyna Sieńczyłło, Milena Suszyńska, Maciej Miecznikowski, Jan Jakub Należyty oraz Zbigniew Suszyński.