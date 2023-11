Spektakl "Kobieta do zjedzenia" Magdaleny Smalary to podróż przez różne aspekty jedzenia, o przyjemności związanej z jedzeniem, ale też o tym, co jedzenie robi z nami, zarówno fizycznie, jak i kulturowo.

Magdalena Smalara stworzyła spektakl, który ma za zadanie przynieść radość widzom. Dlatego bezlitośnie obśmiewa swoje własne historie związane z tym tematem. Pragnie wesprzeć wszystkich, którzy borykają się z problemami i zagadkami życiowymi związanymi z jedzeniem. Historia ta, jak zauważa, dotyczy głównie kobiet, które w naszej kulturze często narażone są na presję związana z wyglądem i dietami. To spektakl, który może przynieść ulgę i pokazać, że nie trzeba być idealnym, aby przeżyć i być szczęśliwą czy szczęśliwym.

Magda Smalara fot. Kinga Smolińska

"Kobieta do zjedzenia" to stand-up z piosenkami, w którym Magdalena Smalara używa tekstu, by zabawić i poruszyć publiczność. Teksty są dowcipne, a dowcip wynika z bezlitosnej postawy aktorki wobec samej siebie. To podejście zdaje się przynosić rezultaty i niezwykle podoba się widzom. Poza tekstami, spektakl zawiera także piosenki, zarówno klasyczne, jak te znane z polskiej literatury (np. Osiecka, Młynarski, Przybora), jak i zupełnie nowe i zaskakujące utwory.

Jednym z celów tego spektaklu jest przyniesienie radości i śmiechu widzom. Śmiech jest zdrowy, spala kalorie i wpływa na dłuższe życie. Dlatego "Kobieta do zjedzenia" to idealna propozycja dla tych, którzy chcą cieszyć się życiem i zdrowiem.

Scenariusz i reżyseria spektaklu są dziełem Magdaleny Smalary, a opracowanie muzyczne to zasługa Urszuli Borkowskiej. W obsadzie znajdują się także Urszula Borkowska przy fortepianie, Wojciech Gumiński i Maciej Dobrzański przy kontrabasie, oraz Marcin Słomiński przy perkusji..

Jeśli jesteście gotowi na emocjonalną i humorystyczną podróż przez świat jedzenia i jego wpływ na nasze życie, "Kobieta do zjedzenia" Magdaleny Smalary to spektakl, który warto zobaczyć. Przekonajcie się sami, że jedzenie może być tematem pełnym radości i humoru.

"Kobieta do zjedzenia" na scenie OCH-Teatru już 4 listopada. Bilety dostępne są na stronie teatru, więc nie przegapcie okazji, by doświadczyć tej wyjątkowej przygody kulinarno-literacko-muzycznej.

Więcej informacji i bilety dostępne na stronie OCH-Teatru.

https://www.ochteatr.com.pl/event-data/4366/kobieta-do-zjedzenia

