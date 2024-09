"Okno na parlament" – komedia sytuacyjna na najwyższym poziomie

Październik w OCH-Teatrze otworzy żywiołowa farsa "Okno na parlament" w reżyserii Krystyny Jandy. To spektakl pełen zabawnych perypetii, absurdalnych zwrotów akcji i celnych obserwacji obyczajowych. Fabuła opowiada o brytyjskim polityku, który próbuje ukryć kompromitującą sytuację przed opinią publiczną. Szybko okazuje się jednak, że każdy jego ruch prowadzi do coraz większego zamieszania. Spektakl zachwyca nie tylko brawurową grą aktorów, ale także dynamiczną inscenizacją. To świetna okazja na wieczór pełen śmiechu i dystansu do codziennych problemów.

"Życie pani Pomsel" – poruszający monodram o życiu w cieniu historii

"Życie pani Pomsel" to spektakl oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Josephine Pomsel, sekretarki Josepha Goebbelsa. W monodramie znakomicie zagranym przez Annę Seniuk widzowie poznają losy kobiety, która przez wiele lat pracowała z jednym z największych zbrodniarzy XX wieku. Spektakl stawia trudne pytania o odpowiedzialność jednostki wobec historii oraz o granice moralności i lojalności. Seniuk, wcielając się w Pomsel, prowadzi nas przez zawiłe zakamarki ludzkiej duszy, zmuszając do głębokiej refleksji nad tym, jak łatwo można ulec systemowi. "Życie pani Pomsel" to propozycja dla widzów poszukujących teatru intelektualnie wymagającego i poruszającego.

"Pan Hoho" – samozwańczy dyktator

Kolejnym godnym polecenia spektaklem jest "Pan Hoho" w reżyserii Krzysztofa Dracza. Tytułowy bohater to człowiek bez właściwości. Przeciętny, niczym niewyróżniający się mężczyzna, pracujący jako protokolant w miejscowym sądzie niczym Józef K. Franza Kafki. Swoją życiową przestrzeń dzieli z trojgiem współlokatorów. I choć traktowany jest przez nich z szacunkiem i lekkim pobłażaniem, to sam buduje w sobie rolę ofiary. Czuje się lekceważony i wyśmiewany. Pewnego dnia, stojąc przed lustrem, postanawia zmienić sytuację. Każe tytułować siebie „prezesem Trybunału”, w salonie organizuje gabinet, a od domowników oczekuje bezwzględnego posłuszeństwa. Początkowo jego zachowanie traktowane w kategoriach nieszkodliwego dziwactwa stopniowo przeradza się jednak w dyktaturę i terror, doprowadzając do tragedii.

Jak daleko może się posunąć człowiek, którym kieruje zachwiane poczucie własnej wartości? Czy otoczenie jest tylko biernym tłem wydarzeń?

Tragikomedia Witolda Dulęby traktuje nie tylko o terrorze psychicznym w mikroskali, ile wskazuje na ogólne mechanizmy jego powstawania, które wydają się niewinne.

"Minetti. Portret artysty z czasów starości" – wielka rola wielkiego aktora

W Teatrze Polonia to miejsce kunsztu aktorskiego. "Minetti. Portret artysty z czasów starości" w reżyserii Andrzeja Domalika to spektakl oparty na tekście Thomasa Bernharda, który w centrum stawia postać wielkiego aktora – tytułowego Minettiego, niegdyś gwiazdę sceny, która po latach wraca na deski teatru w dramatycznych okolicznościach. W tej roli zobaczymy Jana Peszka, który w brawurowy sposób kreuje postać człowieka zmagającego się z przeszłością i swoją zmieniającą się pozycją w świecie. Spektakl to uczta dla miłośników teatru psychologicznego, w którym aktorzy odsłaniają swoje najgłębsze emocje i dylematy. "Minetti. Portret artysty z czasów starości" to historia o ludzkiej potrzebie uznania, ale także o cenie, jaką płaci się za życie w blasku sławy.

Różnorodność dla każdego widza

Październik w Teatrze Polonia i OCH-Teatrze to miesiąc pełen zaskakujących emocji, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno komedia, jak i dramat, opowieści lekkie i pełne powagi, łączą się w wyjątkowej ofercie repertuarowej. Teatr Krystyny Jandy nieustannie dąży do prezentowania widzom spektakli na najwyższym poziomie artystycznym, a różnorodność październikowego programu jest tego najlepszym dowodem.

Warto już teraz zaplanować swoje wieczory i pozwolić sobie na chwilę oddechu w świecie pełnym emocji, śmiechu i głębokich przemyśleń. Teatr Polonia i OCH-Teatr w październiku oferują widzom wyjątkowy repertuar, w którym każdy spektakl jest okazją do głębszego spojrzenia na siebie i otaczający świat.

