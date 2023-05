„Empuzjon” Olgi Tokarczuk debiutuje na scenie

– Ale „Empuzjon” to też opowieść o dojrzewaniu młodego człowieka, który nie wie, kim jest, a także o świecie, który zmusza do jednoznacznych tożsamościowych deklaracji – mówi reżyser.

– To historia o pragnieniu miłości, która jest przekleństwem. I o tęsknocie mężczyzn, a może wszystkich ludzi, do natury, która pociąga, a jednocześnie stanowi zagrożenie. I w końcu jest to opowieść o sposobie myślenia mężczyzn, którym się wydaje, iż wojna jest lepsza niż śmierć naturalna.

W spektaklu usłyszymy muzykę Wojciecha Kilara w opracowaniu Adama Wesołowskiego. Scenografię, kostiumy i reżyserię świateł przygotowuje Katarzyna Borkowska, choreografię Kaya Kołodziejczyk.

W obsadzie są: Jakub Fret, Marcin Gaweł, Dariusz Maj, Michał Piotrowski, Grzegorz Przybył, Wiesław Sławik, Mateusz Smoliński, Krzysztof Strużycki, Marcin Szaforz, Artur Święs, Mateusz Znaniecki.

Po warszawskiej premierze 19 maja Studio zaprasza na koncert Marii Peszek inaugurujący 43. Warszawskie Spotkania Teatralne organizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy. Wydarzenie odbędzie się na placu Defilad o godz. 21.30.