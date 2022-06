Finałowa gala okazała się widowiskiem groteskowym. Obecna była jedynie kilkudziesięcioosobowa grupa widzów – tych, którzy nagrody wręczali, i tych, którzy je odbierali. Drugich było jeszcze mniej, bo wielu laureatów nie przyjechało – m.in. Andrzej Barański (nagroda za reżyserię spektaklu „Stara kobieta wysiaduje” Różewicza oraz honorowa im. Krzysztofa Zaleskiego), także wszyscy wyróżnieni za najlepsze role w spektaklach Teatru TV i Teatru PR (Magdalena Kuta, Karolina Gruszka, Piotr Polk i Michał Żurawski).

Reklama

Tylko jeden z laureatów wspomniał w odczytywanych podziękowaniach, że zatrzymał go plan filmowy.

Nieobecność wielu ważnych reżyserów i aktorów w Teatrze TV jest mocno odczuwalna

Żadną nagrodą nie uhonorowano największego aktora, Jerzego Treli, który stworzył przed śmiercią ostatnie role (w nagrodzonym słuchowisku „Edyp w Kolonos” i Teatrze TV „Matka odchodzi”). A przecież nie było ku temu przeszkód formalnych. Dziwna sytuacja miała miejsce w konkursie radiowym. Tu jurorem był Jarosław Gajewski, także aktor w ocenianym przez siebie słuchowisku „Gra w życie”.

Kuriozalne nagrody otrzymał „Krawiec” Mrożka w reżyserii Marka Bukowskiego. Pierwszą wręczył mu Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, za to m.in., że „z twórczą odwagą i przenikliwością artystyczną przedstawiona została sztuka Sławomira Mrożka”. Według jurorów zaliczał się do niej także lifting sztuki, czyli adaptacja, którą uznali za najlepszą wśród konkursowych propozycji. Mrożek, mistrz absurdu i ironii znalazłby w tym werdykcie inspirację do kolejnej sztuki. O ile wytrzymałby, że jego precyzyjnie konstruowany dramat stał się tworzywem, z którym robi się, co się chce i na ile się umie. Marek Bukowski, odbierając nagrodę, zauważył, że „coś napisanego jakby z kodem udało się przetworzyć na coś, co się nadaje do konsumpcji przez Państwa”.

Reklama

Widzowie festiwalu najlepiej skomentowali żenujący konkurs, przyznając Nagrodę Publiczności spektaklowi dla dzieci „Misja Lolka Skarpetczaka” Tomasza Trojanowskiego (reż. Anna Wieczur).

Sezon i oglądalności

W konkursie znalazło się osiem, czyli większość premierowych spektakli wyemitowanych w mijającym sezonie w poniedziałkowym Teatrze TV. Jeszcze w sezonie 2018/2019 zrealizowano 28 premier, z czego 21 przedstawień dla TVP 1. Teatr Telewizji, który pod koniec lat 80. XX wieku miał około 130 premier rocznie w wielu pasmach.

Czytaj więcej Teatr Po „Dziadach" czas na „Ulissesa” Premierze w poznańskim Polskim towarzyszy 17 czerwca spotkanie z reżyserką Mają Kleczewską, autorem nowego przekładu Maciejem Świerkockim i Zbigniewem Liberą, twórcą scenografii.

Ciekawostką jest, że sięgano po klasykę z najwyższej półki – od Sofoklesa („Król Edyp”) poprzez Szekspira („Romeo i Julia”), Słowackiego („Balladyna”) do Różewicza („Matka odchodzi”, „Stara kobieta wysiaduje”) i Mrożka („Krawiec”). W przeważającej części efekt porażał niezrozumieniem tekstu, nieudolnością inscenizacyjną. Nieobecność wielu ważnych reżyserów i aktorów w Teatrze TV jest mocno odczuwalna.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

Analiza oglądalności Teatru TV nie jest możliwa, bo mimo próśb o udostępnienie danych TVP milczy. Z fragmentarycznych informacji wynika, że w tym sezonie rekordową oglądalność do 22 listopada 2021 miała „Balladyna” (470 tys. widzów), a np. „Stara kobieta wysiaduje” tylko 178 tysięcy. Publiczność maleje i nie tylko dlatego, że rośnie konkurencja filmów i seriali, ale że od Teatru TV w jego obecnym kształcie odwracają się wierni widzowie.

I co dalej?

Kiedy prezes TVP Jacek Kurski wręczał Grand Prix dla najlepszego spektaklu Jackowi Raginisowi-Królikiewiczowi za „Króla Edypa”, chwalił powrót do klasyki: „To dobrze, bo w tym świecie, w którym atakuje się fundamenty cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej, w którym nic już nie jest pewne, w którym atakuje się fundamenty relacji międzyludzkich, warto powrócić do źródeł i odnaleźć siebie i swoje człowieczeństwo w treściach i tekstach mistrzów. One są o wiele wiele lepsze niż prawie wszystkie teksty współczesnych teatralnych modnisiów”.

Reklama

Nie uszczegółowił, o kim myśli, ale pewnie nie o Bronisławie Wildsteinie. Jego spektakl „Komedianci, czyli Konrad nie żyje” w reżyserii Andrzeja Mastalerza i z nim w roli głównej zaprezentowano przedpremierowo. To publicystyczny tekst, akcja toczy się w kulisach teatru, a bohaterowie, dążąc do realizacji aktorskich ambicji, wikłają się w mierne intrygi. Postaci wygłaszają bełkotliwe „złote myśli” podbite brakiem akcji scenicznej, co składa się na żałosny obraz całości.

Analiza oglądalności Teatru TV nie jest możliwa, bo mimo próśb o udostępnienie danych TVP milczy

– Nasz światek teatralny jest trochę zakłamany, bo istnieją wydmuszki medialne, na przykład coś się staje wydarzeniem artystycznym tylko dlatego, że jest skandalem, a tam w środku nic nie ma, żadnych wartości – zwierzał się reżyser po projekcji.

Premiera „Komediantów” odbędzie się w TVP Kultura. Oby nie był to zwiastun wypychania z ramówki spektakli teatralnych. Niepokój jest zasadny, gdyż w czerwcu zniknęło z Jedynki najważniejsze pasmo Teatru TV.