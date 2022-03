„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym akcji „Serce dla Ukrainy"

Z każdego sprzedanego biletu, przekaże 5 zł na działania Fundacji Dziedzictwo Kresowe, która od lat niesie pomoc i wsparcie ludziom żyjącym w tym regionie. Teraz skupia się przede wszystkim na pomocy uchodźcom wojennym z obszaru całej Ukrainy, którzy gromadzą się w obwodzie lwowskim. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na artykuły medyczne, artykuły dla dzieci i niemowląt, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły higieniczne oraz żywność długoterminową. Akcja potrwa do końca marca, ale nie jest wykluczone, że zostanie przedłużona. Obejmuje ona zarówno przedstawienia wystawiane w warszawskim Teatrze Capitol, jak i spektakle wyjazdowe, organizowane przez impresariat Teatru Capitol w całej Polsce.

„Ciężko zebrać słowa i myśli. Ciężko ułożyć w głowie to wszystko co się dzieje... Sercem i myślami jesteśmy cały czas z Ukrainą. Grając spektakle chcielibyśmy wyrazić pełne wsparcie i solidarność z obywatelami tego kraju. Pracujemy, choć za każdym razem gdy kurtyna opada, stajemy oko w oko z okrutną rzeczywistością. Chcę, by nasza praca w Teatrze Capitol niosła pomoc i ukojenie tym, którzy są w potrzebie. Dlatego też zdecydowaliśmy, że 5 zł z każdego zakupionego przez Państwa w marcu biletu, trafi do Fundacji Dziedzictwo Kresowe" – mówi Anna Gornostaj, Dyrektor Teatru Capitol.

„To bardzo trudny czas. Mierzymy się z rzeczywistością, która wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji w pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, którzy gromadzą się w obwodzie lwowskim - nazywanym w ostatnich dniach: lwowskim obozem uchodźców i ostatnim przyczółkiem spokoju na Ukrainie. Naszym celem jest dotarcie z pomocą do najbardziej potrzebujących oraz wsparcie tych, którzy pozostali w obwodzie lwowskim i z ogromnym zaangażowaniem pomagają napływającym uchodźcom z innych części Ukrainy, gdzie toczą się walki. Wspieramy także Lwowski Batalion Medyczny, dostarczając leki, materiały opatrunkowe oraz inne produkty medyczne. Dzięki naszym dotychczasowym działaniom pomocowym posiadamy szczegółowe informacje i na bieżąco monitorujemy sytuację. Ściśle współpracujemy z organizacjami działającymi na Ukrainie, utworzonymi centrami pomocy uchodźcom. W obliczu tragedii, która spotkała naszych sąsiadów jesteśmy dumni z naszych rodaków, którzy z potrzeby serca angażują się i wspierają naszą akcję - „Serce dla Ukrainy" – podkreślił Jan Sabadasz, Prezes Fundacji Dziedzictwo Kresowe.

Fundacja Dziedzictwo Kresowe jest wieloletnim i zaufanym partnerem Teatru Capitol. Współpracuje ona z innymi organizacjami działającymi w Ukrainie, centrami pomocy uchodźcom, Archidiecezją Lwowską i miejscowym Caritas. Głównym jej celem jest pomoc środowiskom polskim i polonijnym, zwłaszcza w państwach byłego bloku wschodniego. Fundacja prowadzi wielowymiarowe działania zmierzające do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez restaurację i ochronę zabytków polskiej kultury świeckiej i sakralnej na ziemiach wschodnich. Bardzo ściśle współpracuje z instytucjami w Ukrainie. Wspiera Polski Teatr Ludowy we Lwowie oraz polskie organizacje na Kresach. Od kilku lat zajmuje się renowacją kościoła św. Antoniego - jednego z dwóch kościołów we Lwowie, który przetrwał zmiany ustrojowe, a także renowacją nagrobków polskich osobistości na Cmentarzu Janowskim we Lwowie. Od 2021 roku prowadzi także renowację zabytkowych organów w kościele św. Jana Chrzciciela w Mościskach. Więcej informacji o Fundacji, jej działaniach i co-dziennych celach, znajdą Państwo na stronie: www.kresowe.pl.

Przydatne linki:

Teatr Capitol: https://teatrcapitol.pl/serce-dla-ukrainy/

Link do zbiórki Fundacji Dziedzictwo Kresowe „Serce dla Ukrainy": https://www.facebook.com/donate/344260597603487/

Link do szczegółowych informacji o akcji „Serce dla Ukrainy": https://kresowe.pl/serce-dla-ukrainy/

