Cezary Niedziółka był absolwentem wiedzy o teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej. Przez 25 lat pracował w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Od 2006 roku związany był z Teatrem Wybrzeże, gdzie jako zastępca dyrektora i kierownik literacki stał za jednym z największych sukcesów gdańskiej sceny od lat.

Dzięki jego pasji i żarliwości na deskach teatru przez ostatnich kilkanaście lat Wybrzeże wystawiało wyjątkowe i szeroko komentowane inscenizacje, często niesłusznie zapomnianych tekstów wybitnych dramatopisarzy.

Cezary Niedziółka był znawcą i kolekcjonerem plakatów teatralnych i od wielu lat to właśnie on wyznaczał linię artystyczną plakatów spektakli Teatru Wybrzeże, dzięki niemu i jego ogromnemu zamiłowaniu do Polskiej Szkoły Plakatów wśród autorów naszych plakatów często gościli znamienici artyści tacy jak Ryszard Kaja, Wiesław Wałkuski, Mirosław Adamczyk, Andrzej Klimowski czy Wiktor Sadowski.

Cezary Niedziółka był również kuratorem kilkudziesięciu wystaw plakatów oraz autorem książki "Teatr Wybrzeże 1946-2017 - KRONIKA", za którą został nominowany do Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od morza.

Był laureatem wielu odznaczeń i nagród artystycznych m.in. Brązowego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis.