Dyrekcja Narodowego Starego Teatru zaprezentowała w sprawie następujące oświadczenie.

„W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie premier w bieżącym sezonie artystycznym informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pierwszą premierą Narodowego Starego Teatru będzie „Trąbka do słuchania” wg Leonory Carrington w reżyserii Agnieszki Glińskiej (27 listopada 2021). Narodowy Stary Teatr przyśpieszył również przygotowania do inscenizacji inspirowanej losami Cesarzowej Sissi do tekstu Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina. Premiera planowana jest na dzień 28 listopada br. Jednocześnie informujemy, że z przyczyn nie leżących po stronie Teatru premiera „Ptaków” Arystofanesa w reżyserii Jana Klaty nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Pozostałe plany repertuarowe tego sezonu pozostają bez zmian”.

Jan Klata powiedział „Rzeczpospolitej”:- Pierwszą premierą sezonu w Starym Teatrze jak najbardziej miały być "Ptaki" (26.11.2021), tak jest zapisane w umowie, którą mi przedstawiono. A zatem pan Waldemar Raźniak mija się z prawdą, nie po raz pierwszy, i obawiam się nie po raz ostatni. Wiarygodność pana Raźniaka pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia. Oczywistą nieprawdą jest, że nie będzie "Ptaków" w Starym "z przyczyn nie leżących po stronie teatru", przyczyny jak najbardziej leżą po stronie Pana Raźniaka, jego dyletanctwa, buty i złej woli. Prawdą jest, że już nie będzie w Starym Teatrze "Wesela", "Wroga Ludu", "Króla Leara" i "Trylogii". Prawdą jest, że pan Raźniak uzależniał zagranie tych spektakli od wyrzucenia przeze mnie z obsady aktorów, którzy odeszli ze Starego Teatru w proteście przeciw niszczeniu tej instytucji przez min. Glińskiego. Prawdą jest, że pan Raźniak kontynuuje dzieło zniszczenia. Nie będę w tym brał udziału. Współczuję Zespołowi Starego Teatru.