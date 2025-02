Tragiczna lawina w Indiach. Pod śniegiem zostało uwięzionych kilkadziesiąt osób

Do zdarzenia doszło w piątek w indyjskim dystrykcie Chamoli w stanie Uttarakhand. Lokalne media informują, że pod śniegiem uwięzionych zostało kilkadziesiąt osób, z których większość to pracownicy budowlani. Mieli oni zostać zatrudnieni do budowy i odśnieżenia drogi, która łączy wioski Ghastoli i Mana. W miejscu, gdzie zeszła lawina, znajdowało się 57 osób.

Indyjskie media podają, że lawina zeszła po pęknięciu pobliskiego lodowca. Wcześniej w regionie miały miejsce intensywne opady śniegu.

Indie: Kilkadziesiąt osób uwięzionych pod śniegiem

Portal Times of India informuje, że lokalnym służbom udało się uratować dotychczas 16 osób. Zostały one przetransportowane do znajdujących się w okolicy szpitali. Są w obecnie w stanie krytycznym. Wciąż nieznany jest los pozostałych 41 osób.

Choć na miejscu trwa akcja ratunkowa, to bardzo utrudniają ją warunki – droga do dotkniętego obszaru została bowiem zamknięta z powodu ogromnych mas śniegu. W związku z tym, że w regionie nadal występują opady, ratownicy nie mogą wykorzystać śmigłowców.