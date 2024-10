04:35 W czasie nocnego ataku dronów w obwodzie kijowskim aktywna była obrona przeciwlotnicza

O aktywności obrony przeciwlotniczej informowała kijowska obwodowa administracja wojskowa na swoim kanale w serwisie Telegram.



04:31 Szef siatki FSB w obwodzie zaporoskim skazany na dożywocie

SBU informuje o skazaniu na dożywocie 52-letniego mieszkańca obwodu zaporoskiego, który okazał się szefem siatki agentów FSB w obwodzie. 52-latek został pozyskany do współpracy przez FSB w grudniu 2022 roku. W obwodzie zaporoskim stworzył siatkę, której celem miało być przygotowywanie ataków terrorystycznych na dowódców ukraińskiej armii i sił specjalnych SBU, które realizują zadania bojowe na froncie południowym.



04:29 Obwód dniepropietrowski przekazał armii sprzęt wojskowy wart ok. 500 tys. złotych

Jak informuje Serhij Łysak, gubernator obwodu, armii przekazano m.in. drony i sprzęt do walki radioelektronicznej. Wartość przekazanego sprzętu to 5 mln hrywien (ok. 500 tys. złotych).



04:25 W Rosji rozpoczyna się jesienny pobór

Minister obrony Rosji, Andriej Biełousow, podpisał rozporządzenie o poborze obywateli do służby wojskowej, który będzie prowadzony między październikiem a grudniem 2024 roku przy jednoczesnym zwolnieniu ze służby poborowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. To realizacja dekretu prezydenta, Władimira Putina, wydanego 30 września 2024 roku, w sprawie poboru do służby 133 tys. obywateli Rosji.



04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie 30 września

Tak wyglądała sytuacja na froncie 30 września PAP

04:21 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: