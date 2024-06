Justin Timberlake ma kłopoty z prawem. Znany wokalista zatrzymany przez policję

Z doniesień amerykańskich mediów wynika, że 43-letni muzyk został zatrzymany w miejscowości Sag Harbor na Long Island w stanie Nowy Jork. Jak czytamy, Justin Timberlake został zatrzymany po tym, jak odjechał sprzed restauracji, w której był na kolacji ze znajomymi.

Justin Timberlake zatrzymany przez policję w USA

We wtorek piosenkarz ma usłyszeć zarzuty - wynika z oświadczenia opublikowanego przez biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Suffolk. Jak dotąd reprezentanci Timberlake'a nie skomentowali sprawy. Przedstawiciele amerykańskich służb nie podali bliższych szczegółów - brak dodatkowych informacji na temat okoliczności zatrzymania oraz tego, jaki pojazd prowadził były wokalista zespołu N Sync.

Sag Harbor to oddalona o ok. 160 km od Nowego Jorku położona na wybrzeżu wioska, latem odwiedzana przez bogatych i wpływowych nowojorczyków.

Justin Timberlake - od N Sync do "The Social Network"

Justin Timberlake w przeszłości był jedną z największych gwiazd męskiej muzyki rozrywkowej w USA, ale jego ostatni solowy album, "Everything I Thought It Was", został chłodno przyjęty i sprzedał się słabiej niż poprzednie płyty artysty. To pierwszy solowy album Timberlake'a od czasu "Justified" z 2002 r., który nie znalazł się na szczycie listy przebojów.