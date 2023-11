04:39 Zełenski ostrzega, że liczba ataków na ukraińską infrastrukturę może wzrosnąć

- Jesteśmy niemal w połowie listopada i musimy być przygotowani na możliwość, że wróg może zwiększyć liczbę ataków dronów lub ataków rakietowych na naszą infrastrukturę. Rosja przygotowuje się na zimę. A na Ukrainie cała nasza uwaga musi być skupiona na obronie, na odpowiedzi terrorystom, na wszystkim, co Ukraina może zrobić, aby ułatwić swoim obywatelom przejść przez zimę i zwiększyć potencjał swoich oddziałów - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:35 Ukraińcy podają, że w okupowanym obwodzie chersońskim pojawili się byli członkowie Grupy Wagnera

Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację na okupowanej części Ukrainy, podał, że w rejonie Skadowska, w obwodzie chersońskim, Rosjanie stworzyli obóz, w którym znajdują się byli członkowie Grupy Wagnera. Jak podają Ukraińcy najemnikom "nie zapewniono niczego", a "wszystkie kwestie związane z zaopatrzeniem" przerzucono na nich.



04:32 MON poinformował o stworzeniu batalionu czołgów w województwie podlaskim

Jak podkreślił minister obrony, Mariusz Błaszczak, batalion czołgów w Czartajewie to "kolejna jednostka uruchomiona na wschodzie kraju".



04:31 Niemcy chcą w przyszłym roku przeznaczyć 8 mld euro na pomoc dla Ukrainy

Agencja Bloomberg podała, że rządząca Niemcami koalicja SPD, FDP i Zielonych porozumiała się co do zwiększenia pomocy dla Ukrainy w 2024 roku do 8 mld euro. Niemiecki rząd przygotowuje obecnie budżet na przyszły rok.



04:27 Rosjanie zaatakowali jednostki ukraińskiej brygady w rejonie Nowomychajliwki

Rzecznik rosyjskiego Zgrupowania Wojsk "Południe" poinformował, że jednostki zgrupowania, przy wsparciu lotnictwa i artylerii, zaatakowały jednostki 79. Brygady Powietrzno-Desantowej Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie Nowomychajliwki, w obwodzie donieckim.



