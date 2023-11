"Moja kolej przytulać tatę". Na Ukrainie protest krewnych żołnierzy najdłużej służących na froncie

- Tłumaczą, że jeżeli odejdą, to zmniejszy się nasza zdolność do obrony. Głupota. Mówią o tym, że nie mają ich kim zastąpić. To zacznijcie to robić. Niech władze zaczną tworzyć rezerwy. By w wojskowych komendach uzupełnień, systemie „Szlach” (system „droga” poprzez który mężczyzna otrzymuje prawo opuścić Ukrainę jeżeli jest np. wielodzietnym ojcem – red.) oraz wojskowych komisjach lekarskich przestali brać łapówki od mężczyzn podlegających służbie wojskowej. Wtedy będą mieli kim zastąpić – mówiła protestująca w Dnieprze Alina, cytowana przez lokalny portal 056.ua. Podobne akcje obywały się też w różnych miastach Ukrainy pod koniec października.

Mężczyźni nadal unikają służby płacąc łapówki

W sierpniu prezydent Zełenski z powodu korupcji zwolnił wszystkich kierowników wojskowych obwodowych komend uzupełnień. Problem jednak nie zniknął. Kilka dni temu Państwowe Biuro Śledcze wraz ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiło grupę przestępczą, w działalność której zaangażowani byli pracownicy dziewięciu wojskowych komend uzupełnień w Kijowie i okolicy. Za fałszywe dokumenty stwierdzające nieprzydatność do służby wojskowej i dające możliwość wyjazdu za granicę mężczyźni płacili 6-10 tys. dolarów.

- Do dzisiaj nie ma elektronicznej ewidencji osób podlegających służbie wojskowej. Z powodu wojny ogromna liczba ludzi przeprowadziła się do innych regionów Ukrainy i nie zawsze rejestruje się w nowym miejscu zamieszkania, trudno ich znaleźć – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert wojskowy z kijowskiego Centrum Razumkowa. - Władze będą musieli reagować na głosy krewnych żołnierzy, którzy potrzebują odpoczynku, potrzebna jest rotacja. Tu chodzi o kwestie zdolności obronnych. Z drugiej zaś strony, wycofując np. batalion ludzi, trzeba go będzie kimś zastąpić. Mimo, że ponosimy kilkakrotnie mniejsze straty niż Rosja, to nadal tracimy kilkaset ludzi dziennie. Chodzi o poległych i rannych – dodaje. Jak twierdzi, problem z mobilizacją jest nagłaśniany nad Dnieprem już od dłuższego czasu. - W Kijowie, mimo obowiązującej w nocy godziny policyjnej, działają restauracje i bawią się tam młodzi, zdrowi mężczyźni. Ukraińskie media o tym piszą i krewni walczących na froncie to widzą – mówi kijowski ekspert.

Oficjalnie ukraińska armia nie zdradza ilu obecnie żołnierzy walczy z rosyjskim najeźdźcą. Były rzecznik ukraińskich sił zbrojnych pułkownik Władisław Sielezniow w rozmowie z ukraińską stacją TSN powiedział ostatnio, że w szeregach ukraińskiej armii obecnie znajduje się aż 1,3 mln ludzi. Przypominał, że po wybuchu wojny z Rosją w Donbasie w 2014 roku mobilizowani żołnierze mogli powrócić do domu po 12., maksymalnie po 18 miesiącach służby i byli zastępowani przez kolejnych zmobilizowanych. Odkąd 24 lutego 2022 roku Rosja najechała Ukrainę, na terenie całego kraju obowiązuje stan wojenny, który ostatnio został przedłużony do 14 lutego 2024 roku.