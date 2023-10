04:37 Zełenski oskarża Rosję o chęć wywołania wojny na Bliskim Wschodzie

- Według dostępnych informacji (...) Rosja jest zainteresowana wywołaniem wojny na Bliskim Wschodzie, aby nowe źródło bólu i cierpienia zaszkodziło jedności świata, powiększyło niezgodę i spory, i przez to pomogło Rosji zniszczyć wolność w Europie. Widzimy jak rosyjscy propagandziści się cieszą. Widzimy, jak irańscy przyjaciele Moskwy otwarcie wspierają tych, którzy zaatakowali Izrael. Wszystko to jest znacznie większym zagrożeniem, niż dostrzega to obecnie świat. Wojny światowe w przeszłości zaczynały się od lokalnych agresji - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:36 Obwód sumski został ostrzelany pięć razy w ciągu doby

Sumska obwodowa administracja wojskowa informuje na swoim profilu na Facebooku o 17 eksplozjach, jakie rozległy się w poniedziałek na terenie obwodu.



04:34 73 proc. mieszkańców Łotwy ma negatywne nastawienie do Rosji

Wnioski takie płyną z badania przeprowadzonego przez Łotewskie Centrum Badań Opinii Publicznej. Gwałtowny wzrost niechęci do Rosji nastąpił po wybuchu wojny na Ukrainie - jeszcze w 2021 roku negatywny stosunek do Rosji miało jedynie 37 proc. Łotyszy.



04:33 Ok. tysiąca żołnierzy ukraińskiej piechoty morskiej przeszło szkolenie w Wielkiej Brytanii

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Ukrainy.



04:28 Rosjanie zmuszają właścicieli samochodów w okupowanej części Ukrainy do przyjmowania rosyjskich paszportów

Informacje takie przekazuje Ołeksandr Tołokonnikow, szef biura prasowego chersońskiej obwodowej administracji wojskowej. - Przesunęli datę do której mieszkańcy mogą przerejestrować samochody i uzyskać rosyjskie tablice rejestracyjne, najpierw był to 1 stycznia, teraz mówią, że ci, którzy nie przerejestrują samochodów do 1 listopada stracą je - powiedział Tołkonnikow. Według niego samochody z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi są zatrzymywane na drogach, a kierowcy są zmuszani do udawania się do siedzib władz okupacyjnych, gdzie naciska się ich, by przyjęli rosyjskie paszporty.



04:24 We wtorek Duma wypowie Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych

Wypowiedzenie konwencji zapowiedział pierwszy zastępca przewodniczącego Dumy, Aleksandr Żukow. Konwencja, zawarta pod auspicjami Rady Europy, ustanawia minimalne standardy ochrony mniejszości narodowych, w szczególności zapewnia równość wobec prawa i niedyskryminację, prawo do zgromadzeń i stowarzyszania się, swobodę wypowiedzi, myśli, przekonań i religii. Zapewnia także ochronę języków i kultur mniejszościowych oraz przewiduje prawo do otwierania placówek edukacyjnych dla mniejszości narodowych.

