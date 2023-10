Atak na Izrael. Prezent od Hamasu na urodziny Putina

– Nie wykluczam, że w najbliższym czasie amerykańska broń z Ukrainy rzeczywiście tam się odnajdzie. Walki z armią ukraińską toczą się od wielu miesięcy na dużych obszarach i oczywiste jest, że Rosjanie brali trofea. Mogą taką broń tam podrzucić poprzez np. Irańczyków czy Syryjczyków, by później kamery światowych mediów miały co pokazać. Może dojść do prowokacji wymierzonej w Ukrainę – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa. – Władze w Kijowie nie powinny od razu wszystkiego negować, ale na wszelkie sposoby współpracować z Izraelem, argumentować i przekonywać do swoich racji – dodaje. Uważa, że Rosja zmobilizuje wszystkie siły, by wykorzystać wojnę na Bliskim Wschodzie przeciwko Ukrainie.