Donald Trump oskarżony o gwałt. W Nowym Jorku zapadł wyrok

Przed sądem federalnym w Nowym Jorku trwał proces cywilny z powództwa dziennikarki Elizabeth Jean Carroll, przeciwko Donaldowi Trumpowi w sprawie o gwałt, do którego miało dojść niemal 30 lat temu.

Carroll oskarżała Trumpa o to, że zgwałcił ją, a potem publicznie kłamał twierdząc, że nic takiego nie miało miejsca. - Jestem tu, ponieważ Donald Trump mnie zgwałcił, a kiedy o tym napisałam, skłamał i powiedział, że do tego nie doszło - mówiła przed sądem 79-letnia Carroll. - Kłamał i zszargał moją reputację, jestem tu, by spróbować odzyskać swoje życie - dodała.

Carroll, była felietonistka magazynu "Elle", domagała się odszkodowania od Trumpa, który ubiega się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich, które odbędą się w USA w 2024 r.

Dziennikarka i pisarka oskarżała późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych o gwałt, do którego miało dojść w 1995 roku lub na początku 1996 roku. Do gwałtu miało dojść w przebieralni sklepu Bergdorf Goodman.

Carroll zarzucała też Trumpowi zniesławienie w związku z wypowiedziami byłego prezydenta zarzucającymi jej kłamstwo. Trump przekonywał, że nie zgwałcił Carroll, mówił też, że dziennikarka "nie jest w jego typie", a całą historię wymyśliła, by sprzedać swoją książkę.