Rosja eksportuje paliwa do Arabii Saudyjskiej i tak omija sankcje

Rosja rozpoczyna dostawy oleju napędowego do Arabii Saudyjskiej. Naftowy arabski gigant nie jest jednak krajem docelowym. Według handlowców rosyjski diesel jest prawdopodobnie reeksportowany do innych krajów. Po zmieszaniu z dieslem arabskim. To kolejny przykład omijania sankcji.