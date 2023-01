Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 341 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że ukraińska armia, broniąc się w obwodzie donieckim, broni całej Ukrainy.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Szwecja i Finlandia złożyły w zeszłym roku wniosek o członkostwo w NATO - jedynym państwem, które zgłosiło sprzeciw, jest Turcja, ale także Węgry nie ratyfikowały jeszcze wniosku o członkostwo.

Ankara chce, aby Szwecja zajęła wyraźniejsze stanowisko wobec bojowników kurdyjskich i Partię Pracy Kurdystanu, których obwinia za próbę zamachu stanu w Turcji w 2016 roku.

Turcja, Szwecja i Finlandia podpisały w ubiegłym roku w Madrycie porozumienie w sprawie dalszego postępowania, ale w zeszłym tygodniu Turcja zawiesiła rozmowy po antytureckich protestach w Sztokholmie, podczas których spalono Koran.



Prezydent Turcji Tayyip Erdogan zasygnalizował w niedzielę, że Ankara może zgodzić się na przystąpienie Finlandii do NATO, zaś Szwecji udzielić odpowiedzi, która ją "zszokuje".

Szef fińskiego MSZ na konferencji prasowej w Helsinkach podkreślił jednak, że podczas procesu aplikacyjnego Finlandia będzie "trzymać się" Szwecji, swojego najbliższego partnera wojskowego.

Haavisto dodał, że wciąż postrzega lipcowy szczyt NATO w Wilnie jako ważny kamień milowy, kiedy oba kraje zostaną przyjęte jako członkowie NATO.

- Naszym zdecydowanym życzeniem jest przystąpienie do NATO razem ze Szwecją – powiedział Pekka Haavisto. - Przekazaliśmy wszystkim naszym przyszłym partnerom z NATO, w tym Węgrom i Turcji, że bezpieczeństwo Finlandii i Szwecji idą w parze.

Haavisto dodał, że gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych członków NATO oznaczają, że Finlandia może być cierpliwa.

- Bardzo doceniamy te gwarancje bezpieczeństwa, nawet jeśli rozumiemy, że to nie to samo, co artykuł 5 NATO, ale jest to dla nas bardzo ważne – powiedział.

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, dokumentu założycielskiego NATO, zobowiązuje wszystkich członków do wzajemnej obrony, stwierdzając, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich.