W wyniku wybuchu, od którego doszło dwa lata temu w Bejrucie, ponad 200 osób zginęło, a 7 tys. zostało rannych. Przyportowa dzielnica zamieniła się w gruzowisko, a jej mieszkańcy do dziś odczuwają skutki dramatycznej katastrofy. Liban już wcześniej, bo od lat, pogrążony był jednak w głębokim kryzysie społeczno-gospodarczym. W populacji liczącej ok. 6,7 mln ludzi niemal połowa – aż 3,2 mln osób – potrzebuje pomocy humanitarnej. W kraju nie ma miesiąca bez przypadków przemocy czy alarmujących statystyk dotyczących stanu gospodarki. Wybuch w Bejrucie, pandemia, a także trwająca wciąż wojna w Ukrainie, która odcięła Bliski Wschód od dostaw żywności, sprawiły, że sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna.

Pomoc z Polski

Solidarność okazali mieszkańcom Bejrutu między innymi Polacy. Dobre relacje i doświadczenia z partnerską Caritas Liban pozwoliły skutecznie wprowadzić w tym kraju pomoc w postaci programu Rodzina Rodzinie, który stosowano już wcześniej w Syrii. Obecnie objętych nim jest aż 155 rodzin, które odbierają comiesięczną pomoc gotówkową. Ze względu na szalejącą w Libanie inflację oraz bardzo niestabilną sytuację ekonomiczną, otrzymywane przez beneficjentów pieniądze przekazywane są w dolarach. Rozwiązanie to zapewnia większą siłę nabywczą otrzymanych funduszy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby członków rodziny, a osoby objęte programem mają swobodę dysponowania środkami. Do najczęściej pojawiających się potrzeb należą m.in. zakupy spożywcze, pokrycie kosztów edukacji dzieci czy zakup leków.

Jak mówi Dominik Derlicki, szef misji Caritas Polska w Libanie, „długoterminowa pomoc udzielana rodzinom w Libanie przez Caritas Polska jest absolutną koniecznością, przy czym rodzaje wsparcia są zróżnicowane”. - Oprócz pomocy w ramach programu Rodzina Rodzinie, do którego Liban został włączony w marcu 2021 r., Caritas Polska realizowała w tym kraju także inne programy pomocowe. Do września ubiegłego roku kontynuowaliśmy projekt Building Back Beirut, prowadzony od września 2020 r. w konsorcjum z innymi Caritas. […] Pomoc skierowana była do Libańczyków oraz uchodźców i migrantów zagrożonych negatywnymi skutkami społeczno-ekonomicznymi i psychologicznymi wybuchu w Bejrucie - podkreśla. - W ramach projektu 1366 gospodarstw domowych otrzymało pomoc gotówkową na zapewnienie bezpiecznego schronienia i odbudowę zniszczonych domów, a kolejnych 1150 pomoc finansową na okres trzech miesięcy. 95 osób było zaangażowanych w pomoc psychologiczną dla 238 poszkodowanych w wybuchu mieszkańców Bejrutu - dodaje Derlicki.

Mieszkania i transporty humanitarne

W 2021 roku organizacja Caritas Polska rozpoczęła także inny program, przeznaczony dla mieszkańców Bejrutu. W jego ramach do połowy 2022 roku wyremontowano między innymi kompleks budynków z mieszkaniami socjalnymi dla najuboższych. Na ten cel przeznaczono ponad 730 tys. zł, a całkowita wartość realizowanego projektu to ok. 4 mln zł. Caritas Polska zrealizowała również transporty humanitarne oraz dystrybucje artykułów pierwszej potrzeby w samym Bejrucie – przekazano 100 koncentratorów tlenu, a także 1 mln maseczek higienicznych Polskiemu Kontyngentowi Wojskowemu w Libanie, we współpracy z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i Agencją Rozwoju Przemysłu. Podczas świątecznej dystrybucji zorganizowanej w Bejrucie, mieszkańcy otrzymali też produkty higieniczne oraz żywnościowe. Pomoc trafiła do prawie 8 tys. osób. Kwota, jaką Caritas Polska przeznaczyła na tę pomoc, to blisko 1,9 mln zł, a wsparcie finansowe dla Libanu w 2021 r., łącznie z kwotą wsparcia dla programu Rodzina Rodzinie, wyniosło ponad 3,5 mln zł.

