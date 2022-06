„Likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ustawą przyjętą dziś przez Sejm to dopiero początek realizacji zobowiązań rządu PiS wobec Brukseli. Jeśli w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej znajdą się ci sami sędziowie co w ID, jeśli do orzekania nie wrócą represjonowani sędziowie, to Komisja Europejska nie zgodzi się na wypłatę funduszy na polski KPO” – mówi Anna Słojewska, korespondentka „Rzeczpospolitej” w Brukseli.