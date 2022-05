- Świat dzisiaj musi stanąć twardo i ta wojna powinna się zakończyć poprzez to, że Rosja odda Ukrainie tereny, które zagrabiła, zapłaci kontrybucję, a zbrodniarze zostaną ukarani. To jest mój punkt widzenia na to, jak to powinno się zakończyć - powiedział na WEF w Davos prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do wojny Rosji z Ukrainą.