Według tego źródła, na najnowszych fotografiach widać nowe zgrupowanie co najmniej 50 śmigłowców na północnym-zachodzie Białorusi, w pobliżu Lidy (obwód grodzieński) oraz rozmieszczenie czołgów, opancerzonych transporterów piechoty i dodatkowego sprzętu na terenie bazy wojskowej Millerowo w obwodzie rostowskim, oddalonej o ok. 25 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Władze w Donbasie ogłosiły ewakuację. Internauci odkryli, że nagrania przygotowano wcześniej Oświadczenia przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej o ewakuacji zostały nagrane dwa dni przed publikacją - wynika z danych zawartych w plikach wideo, opublikowanych przez DRL i ŁRL.

Z kolei według przedstawiciela amerykańskiego Departamentu Obrony, cytowanego przez CNN, 40-50 proc. rosyjskich wojsk zgromadzonych wokół Ukrainy znajduje się w pozycji do ataku. Rozmówca stacji powiedział, że liczba batalionowych grup taktycznych wzrosła do ok. 120-125. Każda taka grupa składa się zazwyczaj z tysiąca żołnierzy. Przedstawiciel Pentagonu stwierdził, że rosyjskie wojska nadal przesuwają się w kierunku granicy z Ukrainą.

Czytaj więcej Dyplomacja Biden: Jestem przekonany, że Putin podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę - Mamy powody, by uważać, że rosyjskie siły planują atak na Ukrainę w ciągu nadchodzących dni. Uważamy, że wezmą na cel Kijów - oświadczył prezydent USA Joe Biden po zakończeniu rozmów z przywódcami państw NATO i UE dotyczących sytuacji bezpieczeństwa Ukrainy wobec koncentracji wojsk rosyjskich.

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden pytany, czy jest przekonany, że prezydent Rosji Władimir Putin podjął decyzję o ataku na Ukrainę odparł, że tak. Wyraził przekonanie, że do inwazji dojdzie. - Mamy powody, by uważać, że rosyjskie siły planują i zamierzają przeprowadzić atak na Ukrainę w ciągu nadchodzącego tygodnia, nadchodzących dni. Uważamy, że wezmą na cel ukraińską stolicę, Kijów - powiedział prezydent USA. Zastrzegł, że dla Rosji jeszcze "nie jest za późno na deeskalację i powrót do negocjacji".

Reklama

Czytaj więcej Dyplomacja Eskalacja konfliktu wokół Ukrainy. Prezydent Duda: Najważniejsze, by nie ulec żadnej prowokacji - Widać wyraźnie, że sytuacja zbliża się do punktu, którego wszyscy się obawiają i który może być uważany za punkt krytyczny - powiedział prezydent Andrzej Duda po wideokonferencji przywódców państw NATO i UE, poświęconej sytuacji wokół Ukrainy w związku z koncentracją wojsk rosyjskich.

W piątek wieczorem Biden brał udział w wideokonferencji z przywódcami państw NATO i UE, poświęconej sytuacji wokół Ukrainy. Jednym z uczestników spotkania był prezydent Andrzej Duda. - Sytuacja jest poważna i wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że napięcie jest ogromne - powiedział. - Widać wyraźnie, że sytuacja zbliża się do punktu, którego wszyscy się obawiają i który może być uważany za punkt krytyczny - dodał.

W piątek władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej rozpoczęły ewakuację ludności cywilnej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Również przywódca samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej zaapelował do mieszkańców Ługańska i okolic, by jak najszybciej wyjechali do Rosji.

Czytaj więcej Polityka Konflikt Rosja-Ukraina. Były szef MSZ: Wygląda, że przygotowania do wojny idą pełną parą - Nie jestem optymistą - powiedział były szef MSZ Jacek Czaputowicz, pytany o rozwój sytuacji związanej z koncentracją wojsk rosyjskich wokół Ukrainy. W rozmowie z Polsat News ocenił, że prezydent Rosji Władimir Putin chce zmienić układ geopolityczny.

Autopromocja TURYSTYKA.RP.PL Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ

Prezydent Rosji Władimir Putin polecił rządowi zapewnić każdemu uchodźcy z samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej 10 tys. rubli (ok. 518 zł) - poinformowały służby prasowe Kremla.