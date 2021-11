Ziuganow odpowiedział w ten sposób na list otwarty rosyjskich lekarzy, skierowany m.in. do niego. Lekarze zapraszają w nim Ziuganowa i inne osoby sceptyczne wobec szczepień na COVID-19, zarówno polityków, jak i aktywistów, do odwiedzania "czerwonych stref" i przeciążonych rosyjskich szpitali.



Lekarze zaprosili do szpitali nie tylko Ziuganowa, ale też lidera Sprawiedliwej Rosji Siergieja Mironowa i piosenkarza Jurija Lozę.

- Doskonale rozumiem obawy lekarzy i podzielam ich wolę, ich pragnienie pomagania tak wielu osobom, jak to możliwe. Widzę trudną i dramatyczną sytuację lekarzy i pielęgniarek, i sympatyzuję z nimi próbując pomóc na tyle, na ile mogę. Sam zaszczepiłem się trzy razy szczepionką Sputnik V, a potem Sputnik Light - mówił Ziuganow w rozmowie z Interfaksem.

Jednocześnie Ziuganow podkreślił, że "nigdy nie powiedział, że nie należy się szczepić". - Co więcej, robię wszystko, aby zachować to co najlepsze z sowieckiej medycyny, z której dumna była cała planeta. Medycyna, badania medyczne i walki z epidemiami w czasach sowieckich były lepiej zorganizowane w ZSRR niż w innych krajach - przekonywał.



Ziuganow przekonywał też, że po przechorowaniu COVID-19 ma się przez pewien czas odporność wyższą niż po szczepionce.



Odpowiadając na zaproszenie do tzw. czerwonych stref Ziuganow stwierdził, że cały czas przebywa w czerwonej strefie, jaką jest rosyjski parlament. - Mamy ponad 300 osób w Dumie. Siedzimy tam wbrew zasadom sanitarnym - stwierdził dodając, że jego ugrupowanie straciło, w związku z COVID-19, dwóch parlamentarzystów.