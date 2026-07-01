Dwie zamaskowane osoby ubrane na czarno wspięły się na szczyt anteny na dachu wieżowca w środę około południa. Budynek ma 102 kondygnacje i liczy razem z iglicą 443,2 m wysokości.
Na górze rozwieszono transparent z hasłem: „Kiedy siła miłości przewyższa miłość do władzy, świat doświadcza pokoju”. Para stała na szczycie przez kilkadziesiąt minut. Z transmisji z telewizyjnego helikoptera wynika, że para nie miała ze sobą sprzętu wspinaczkowego.
Schodząc z iglicy, zatrzymała się na jednej z platform. Tam mężczyzna ukląkł przed kobietą, a następnie para zaczęła się całować i robić zdjęcia. Wyglądało to jak zaręczyny.
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Według Fox News osoby te zostały zatrzymane. Jak zaznacza stacja, nie wiadomo, w jaki sposób para znalazła się na szczycie.
Rzecznik nowojorskiej policji powiedział, że sprawa „nadal się rozwija” i że, departament „nie ma nic do dodania”. Policja poinformowała nowojorczyków, aby spodziewali się zamkniętych dróg i działań służb w okolicach budynku – podała AP.
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