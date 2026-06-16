O sprawie pisze stołeczna „Gazeta Wyborcza”. W mediach społecznościowych dużą popularność zdobyło nagranie pokazujące grupę mężczyzn ubranych w stroje przypominające mundury, którzy przyjechali w okolice Dworca Centralnego w Warszawie. Mężczyźni wysiedli z furgonetki oznaczonej skrótem „BPG” i napisem „Bronimy Polskiej Granicy”.

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Kim są organizatorzy samozwańczych patroli?

Uczestnicy patrolu mieli na ramionach naszywki z biało-czerwoną flagą oraz orłem w koronie. Na filmie widać, jak stoją nad dwiema osobami o śniadej karnacji. Autor nagrania przemieszcza się po dworcu i jego okolicach, szukając kolejnych obcokrajowców.

Nagranie z Warszawy udostępnił Paweł Jaworski, związany ze wspólnotą „Żołnierze Chrystusa”. Ten sam film pojawił się też na profilu „Bronimy Polskiej Granicy”. Jak podaje „GW”, Jaworski pojawiał się w skrajnie prawicowych mediach i organizacjach.

Osobą odpowiedzialną za założenie grupy organizującej patrole obywatelskie ma być z kolei Rafał Podejma, który w przeszłości był związany z Grzegorzem Braunem. W jego mediach społecznościowych miały pojawiać się wpisy przychylne Władimirowi Putinowi oraz relacje z wydarzeń organizowanych pod hasłem „White Lives Matter”.

Stołeczna policja zajęła się sprawą samozwańczych patroli

Prawnik i aktywista Kamil Syller wskazuje, że działania samozwańczych patroli mogą naruszać kilka przepisów. Chodzi o potencjalne podszywanie się pod funkcjonariuszy publicznych, bezprawne żądanie i zapisywanie danych osobowych, a także ewentualne naruszanie nietykalności cielesnej przechodniów.

Obecnie sprawą zajmuje się Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, odpowiedzialna za rejon Śródmieścia. Rzecznik jednostki mł. asp. Jakub Pacyniak potwierdził, że policja otrzymała informacje o samozwańczych patrolach już w poprzednim tygodniu. Doniesienia są obecnie sprawdzane przez funkcjonariuszy pionu prewencji i pionu kryminalnego. Policja prowadzi działania operacyjne, które mają ustalić przebieg zdarzeń.