- Liczone długo, ponieważ zjeżdżały długo, zjeżdżały z całej Polski. Ostateczny wynik naszego 34. Finału to 263 mln 477 tys. 929 zł i 83 grosze – przekazał Jerzy Owsiak.

- Pokazujemy, że Polska się rozwija, że tak jak my od początku grania (...) nagle robiliśmy co roku bardzo świadomą zbiórkę. Dziś prowadzimy siedem medycznych programów ogólnonarodowych, jeden gramy dla wszystkich obszarów medycyny dziecięcej – podsumował Jerzy Owsiak. - 34. Finał był pełen kolorów, pełen nowoczesności, pełen wspaniałości.

Ostatnia kwota, która widniała na stronie internetowej Fundacji WOŚP przed ogłoszeniem wyniku to 183 mln 231 tys. 782 zł.

Czego dotyczył 34. Finał WOŚP?

34. Finał WOŚP odbył się 25 stycznia 2026 r. Jego celem była diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

33 poprzednie Finały WOŚP – zebrano 2,6 mld zł

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

W ciągu poprzednich 33 Finałów zbiórek zebrano ponad 2,6 mld zł. WOŚP kupiła i przekazała ponad 81 tys. urządzeń do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. W 2020 r. szacowano, że co piąty sprzęt w polskich szpitalach pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W 2022 r. Fundacja WOŚP wydała ponad 23 mln zł na pomoc Ukrainie. Organizacja kupiła 4709 urządzeń za ponad 13,7 mln zł dla ukraińskich szpitali.

Według badań opinii publicznej WOŚP od lat cieszy się największym zaufaniem spośród organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i kościelnych.

Na stronie fundacji można znaleźć informacje o kwotach zebranych podczas wszystkich dotychczasowych 33. Finałów WOŚP.

1993: 1. Finał WOŚP, temat: choroby serca najmłodszych pacjentów – zebrana kwota to 3 773 443,38 zł;1994: 2. Finał WOŚP, temat: pomoc szpitalom noworodkowym – zebrana kwota to 4 705 567,68 zł; 1995: 3. Finał WOŚP, temat: zakup sprzętu dla klinik onkologicznych – zebrana kwota to 5 397 984,22 zł; 1996: 4. Finał WOŚP, temat: ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom – zebrana kwota to 6 289 210,32 zł; 1997: 5. Finał WOŚP, temat: ratowanie dzieci z chorobami serca – zebrana kwota to 8 912 136,63 zł; 1998: 6. Finał WOŚP, temat: ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach – zebrana kwota to: 12 415 641,71 zł; 1999: 7. Finał WOŚP, temat: ratowanie życia noworodków – zebrana kwota to 18 729 660,85 zł; 2000: 8. Finał WOŚP, temat: ratowanie życia dzieci z chorobami nerek – zebrana kwota to 25 229 564,40 zł; 2001: 9. Finał WOŚP, temat: diagnostyka noworodków i niemowląt – zebrana kwota to 24 366 827,76 zł; 2002: 10. Finał WOŚP, temat: ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi, w szczególności leczenie operacyjne noworodków i niemowląt – zebrana kwota to 26 291 936,80 zł; 2003: 11. Finał WOŚP, temat: zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych – zebrana kwota to 30 116 786,01 zł; 2004: 12. Finał WOŚP, temat: zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych – zebrana kwota to 27 244 441,42 zł; 2005: 13. Finał WOŚP, temat: nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii – zebrana kwota to 28 915 014,05 zł; 2006: 14. Finał WOŚP, temat: ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy – zebrana kwota to 29 994 902,41 zł; 2007: 15. Finał WOŚP, temat: ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy – zebrana kwota to 28 532 959,28 zł; 2008: 16. Finał WOŚP, temat: dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi – zebrana kwota to 33 876 050,20 zł (przeliczenia z dolarów amerykańskich nie dokonano na stronie fundacji, do podania kwoty w polskich złotych przedstawionej w artykule skorzystano więc z kursu dolara amerykańskiego z 31 stycznia 2008 roku); 2009: 17. Finał WOŚP, temat: wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci – zebrana kwota to 42 191 283,90 zł; 2010: 18. Finał WOŚP, temat: dla dzieci z chorobami onkologicznymi, na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny – zebrana kwota to 42 880 678,52 zł; 2011: 19. Finał WOŚP, temat: zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi – zebrana kwota to 47 248 415,05 zł; 2012: 20. Finał WOŚP, temat: zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą – zebrana kwota to 50 638 801,30 zł; 2013: 21. Finał WOŚP, temat: ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów – zebrana kwota to 50 657 747,68 zł; 2014: 22. Finał WOŚP, temat: zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów – zebrana kwota to 52 448 765,49 zł; 2015: 23. Finał WOŚP, temat: podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godna opieka medyczna seniorów – zebrana kwota to 53 109 702,83 zł; 2016: 24. Finał WOŚP, temat: zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom – zebrana kwota to 72 696 501,53 zł; 2017: 25. Finał WOŚP, temat: ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom – zebrana kwota to 105 570 801,49 zł; 2018: 26. Finał WOŚP, temat: wyrównanie szans w leczeniu noworodków – zebrana kwota to 126 373 804,34 zł; 2019: 27. Finał WOŚP, temat: na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych – zebrana kwota to 175 938 717,56 zł; 2020: 28. Finał WOŚP, temat: zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej – zebrana kwota to 186 133 610,66 zł; 2021: 29. Finał WOŚP, temat: otolaryngologia i diagnostyka głowy, szyi i krtani – zebrana kwota to 210 813 830,10 zł; 2022: 30. Finał WOŚP, temat: okulistyka dziecięca – zebrana kwota to 224 376 706,35 zł; 2023: 31. Finał WOŚP, temat: sepsa – zebrana kwota to 243 259 387,25 zł; 2024: 32. Finał WOŚP, temat: płuca po pandemii – zebrana kwota to 281 879 118,07 zł;

2025: 33. Finał WOŚP, temat: onkologia i hematologia dziecięca – zebrana kwota to 289 068 047,77 zł.

