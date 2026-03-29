Zasłużony dla Polski wybitny ekonomista, białoruski opozycjonista, doradca Parlamentu Europejskiego – tak od lat w świecie biznesu i polityki przedstawia się Iwan Czuryłowicz. Zaczęliśmy mu się przyglądać, gdy konflikt inwestorów w spółce Saule Technologies, założonej przez Olgę Malinkiewicz, która miała skomercjalizować przełomowe ogniwa perowskitowe w energetyce, wyszedł na światło dzienne, a Dawid Zieliński z Columbus Energy zarzucił Czuryłowiczowi manipulowanie znaną fizyczką.

Skąd Iwan Czuryłowicz wziął się w spółce Olgi Malinkiewicz Saule Technologies?

Okazuje się, że o człowieku, który swoją karierę w Polsce zbudował na legendzie odważnego białoruskiego opozycjonisty, inni opozycjoniści nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Odkryliśmy też, że doktorat z Uniwersytetu Warszawskiego, którym się chwali, jest kłamstwem, a w bazie uniwersyteckiej jego dane wyglądają podejrzanie. – Jakby nic nie studiował i nie skończył. Wygląda to tak, jakby ktoś wpisał go „z palca” – słyszymy na UW.

Laboratorium Saule Technologies we Wrocławskim Parku Technologicznym
Nikt nie pamięta też, kto właściwie go polecił Januszowi Onyszkiewiczowi, byłemu ministrowi obrony, gdy ten został wiceprzewodniczącym Europarlamentu. – Nie był lubiany, miał takie szorstkie podejście do ludzi, grał na siebie – opowiada nam jeden z polityków. W 2016 r. Czuryłowicz został laureatem nagrody TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”. W TVP nie wiedzą jednak, kto w ogóle go zgłosił do tego konkursu – i dlaczego nie był już „białoruskim opozycjonistą”, tylko zasłużonym działaczem na ukraińskim Majdanie? – Wszystko, co o nim wiem, to jest to, co sam mi powiedział. Nie miałem ani powodu, ani sposobu, żeby to weryfikować – mówi nam Maciej Stanecki, były wiceprezes TVP.

Iwanem Czuryłowiczem interesuje się już ABW

Udało nam się nieoficjalnie ustalić, że ABW podjęła już działania i interesuje się Iwanem Czuryłowiczem. Zresztą już podczas dziennikarskiego śledztwa zorientowaliśmy się, że nie tylko my sprawdzamy w różnych bazach życiorys tajemniczego doradcy założycielki Saule Technologies.

Pełna wersja naszego śledztwa pt. „Fałszywy życiorys Iwana Czuryłowicza, który »rozgrywa« konflikt w Saule", już w poniedziałek rano na rp.pl oraz w papierowym wydaniu „Rzeczpospolitej".