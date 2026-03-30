Start kolejnego satelity MikroSAR konstelacji POLSARIS zaplanowany był początkowo na 30 marca na godz. 12:20 czasu polskiego. Później jednak wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował o opóźnieniu. „Godzina startu misji Transporter-16 z udziałem satelitów MikroSAR konstelacji POLSARIS została przesunięta” – wskazał, informując, że start planowany jest około godziny 13:02 czasu polskiego. „Zmiana wynika z aktualizacji okna startowego” – dodał.

Reklama Reklama

Satelita wystartuje z Vandenberg Space Force Base. To kluczowa baza Sił Kosmicznych USA (USSF) w Kalifornii, pełniąca funkcję głównego kosmodromu na zachodnim wybrzeżu. Służy do wynoszenia satelitów na orbity polarne oraz testowania rakiet balistycznych. To właśnie stąd startują misje wojskowe, komercyjne – np. SpaceX – oraz naukowe NASA.

Jak podkreślił Tomczyk, „to kolejny, bardzo konkretny krok w kierunku budowy niezależnych zdolności rozpoznania satelitarnego Sił Zbrojnych RP , działających niezależnie od pogody i pory dnia”. „W praktyce oznacza to: lepszą świadomość sytuacyjną, szybsze decyzje i realne wzmocnienie bezpieczeństwa państwa” – wskazał.

MikroSAR: Wykrywanie zmian w terenie, śledzenie sytuacji kryzysowych, wspieranie działań polskiego rolnictwa

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało 14 maja 2025 r., że w Warszawie została podpisana umowa na dostawę dla Wojska Polskiego Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi w programie MikroSAR. „Przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum w składzie ICEYE Polska Sp. z o.o. oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, jest budowa narodowych zdolności rozpoznawczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pozyskiwania radarowych danych obrazowych w oparciu o systemy satelitarne wykorzystujące radar z syntetyczną aperturą (SAR)” – wskazano.

Wartość całego zamówienia ma wynosić ok. 860 mln zł brutto, przy czym zamówienie gwarantowane zakłada zakup trzech satelitów, zaś część opcjonalna – kolejnych trzech. Satelity wspólnie utworzą radarową konstelację POLSARIS.

Od kilku miesięcy Polska jest już w gronie sił zbrojnych, które dysponują własnymi możliwościami obserwowania obcych wojsk z okołoziemskiej orbity – pierwszy satelita MikroSAR poleciał bowiem w kosmos pod koniec 2025 r. „Mamy pierwsze zdjęcia Warszawy, Gdańska oraz Tatr wykonane z kosmosu przez satelitę Sił Zbrojnych RP. Aktualnie trwają przygotowania satelity do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania go #WojskoPolskie. Wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ten wyjątkowy projekt stał się faktem” – pisał w grudniu w mediach społecznościowych szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wszystkie satelity mają zostać umieszczone na orbicie heliosynchronicznej SSO, która ze względu na parametry orbitalne pozwala na dogodne pozyskiwanie danych obrazowych. Ułatwiać mają one m.in. wykrywanie zmian w terenie, ale też śledzenie sytuacji kryzysowych czy wspieranie działań polskiego rolnictwa i leśnictwa.