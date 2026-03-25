Zespół opracował katalog skalistych planet znajdujących się w strefie nadającej się do zamieszkania oraz wytypował obiekty, które warto obserwować przy użyciu obecnych i przyszłych teleskopów. Naukowcy wykorzystali nowe dane z misji Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz z NASA Exoplanet Archive – naukowej bazy danych, gromadzącej informacje o potwierdzonych egzoplanetach i ich gwiazdach macierzystych. Wyniki badania zostały opublikowane 19 marca na łamach „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.

Naukowcy wyodrębnili planety, na których może istnieć życie

Zespół badaczy zidentyfikował 45 skalistych planet znajdujących się w strefie zamieszkiwalnej (ang. habitable zone), na których teoretycznie mogą panować warunki sprzyjające powstaniu życia. Oprócz tego wyodrębnił 24 planety, które według bardziej rygorystycznych kryteriów mają większą szansę na utrzymanie odpowiednich warunków do istnienia życia oraz planety, które otrzymują od swoich gwiazd ilość energii najbardziej zbliżoną do tej, jaką Ziemia otrzymuje od Słońca. Zespół wskazał też najlepsze planety do obserwacji, aby dać innym badaczom jak największe szanse na wykrycie oznak życia, jeśli rzeczywiście występuje ono w tych miejscach.

Gillis Lowry, jedna z autorek badania, przyznała, że choć trudno powiedzieć, co zwiększa prawdopodobieństwo istnienia życia na danej planecie, wskazanie, gdzie w ogóle należy szukać to pierwszy kluczowy krok. Lowry już teraz korzysta z listy, aby wstępnie przyjrzeć się 10 planetom, do powierzchni których dociera promieniowanie bardzo podobne do ziemskiego. Okazuje się, że dwie z nich są na tyle blisko, że można je zbadać bardziej szczegółowo. Chodzi o obiekty TRAPPIST-1 e oraz TOI-715 b. Oba z nich krążą wokół małych czerwonych gwiazd. Układ planetarny TRAPPIST-1 jest jednym z głównych celów obserwacji prowadzonych za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Lista planet z warunkami sprzyjającymi pojawieniu się życia zostanie wykorzystana w przyszłych obserwacjach

Stworzony katalog ma służyć astronomom badającym niebo za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, a także tym, którzy będą korzystać z nowych teleskopów, które pojawią się w ciągu najbliższych kilku dekad – Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman (planowany start w 2027 r.), Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu (pierwsze obserwacje planowane są na 2029 r.), Habitable Worlds Observatory (Obserwatorium Światów Nadających się do Zamieszkania – uruchomienie ma nastąpić w latach 40.) oraz projektu Large Interferometer For Exoplanets.

Jeszcze przed oficjalną publikacją artykułu jego wstępna wersja dostępna w internecie została pięć razy zacytowana przez innych badaczy. Abigail Bohl, jedna z autorek, przyznała, że praca od razu wzbudziła zainteresowanie środowiska naukowego. Okazało się również, że inna grupa badawcza, już kilka miesięcy temu, rozpoczęła obserwacje gwiazd macierzystych planet wskazanych w publikacji.