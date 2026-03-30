Od 1 kwietnia wzrosną kwoty jednorazowego odszkodowania za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe
Nowe stawki jednorazowych odszkodowań zostały określone w obwieszczeniu ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Będą one obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Zmienią się zarówno kwoty wypłacane osobom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jak i świadczenia należne uprawnionym członkom rodzin zmarłych ubezpieczonych lub rencistów.
Od 1 kwietnia wysokość jednorazowego odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wyniesie 1781 zł. Taka sama stawka będzie obowiązywać również za każdy procent uszczerbku w przypadku zwiększenia tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów proc.
Jednorazowe odszkodowanie jest przyznawane przez ZUS w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O jednorazowe odszkodowanie może wystąpić osoba objęta ubezpieczeniem wypadkowym, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale albo stale niezdolna do pracy. Ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu i jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową następuje po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć do ZUS wniosek o jednorazowe odszkodowanie, protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy, a oprócz tego wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone. Na podstawie tych informacji lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Decyzja jest wydawana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.
Stały uszczerbek na zdrowiu oznacza takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to z kolei naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, przy jednoczesnej możliwości poprawy stanu zdrowia.
Nowe przepisy przewidują także świadczenie w wysokości 31 tys. 162 zł dla ubezpieczonego, który ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Taka sama kwota przysługuje również wtedy, gdy taki stan wynika z pogorszenia się zdrowia rencisty. Ile będą wynosić pozostałe kwoty?
Przepisy przewidują też świadczenia dla innych członków rodziny. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje im niezależnie od odszkodowania należącego się małżonkowi lub dzieciom. Jakie kwoty będą wypłacane od 1 kwietnia?
W zeszłym roku ZUS wypłacił ponad 13,7 mln zł w ramach odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.
