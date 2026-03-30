Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe stawki jednorazowych odszkodowań z ZUS zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2026 roku?
  • Jakie są zasady ustalania wysokości świadczeń za uszczerbek na zdrowiu oraz inne specjalne odszkodowania?
  • Jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS?
  • Kto może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie oraz w jakich sytuacjach przysługuje ono członkom rodziny?

Nowe stawki jednorazowych odszkodowań zostały określone w obwieszczeniu ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Będą one obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Zmienią się zarówno kwoty wypłacane osobom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jak i świadczenia należne uprawnionym członkom rodzin zmarłych ubezpieczonych lub rencistów.

1781 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu

Od 1 kwietnia wysokość jednorazowego odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wyniesie 1781 zł. Taka sama stawka będzie obowiązywać również za każdy procent uszczerbku w przypadku zwiększenia tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów proc.

Jednorazowe odszkodowanie jest przyznawane przez ZUS w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O jednorazowe odszkodowanie może wystąpić osoba objęta ubezpieczeniem wypadkowym, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale albo stale niezdolna do pracy. Ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu i jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową następuje po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Czytaj więcej

Ważny komunikat ZUS. 30 marca wchodzi ważna zmiana
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. 30 marca wchodzi ważna zmiana

Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć do ZUS wniosek o jednorazowe odszkodowanie, protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy, a oprócz tego wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone. Na podstawie tych informacji lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Decyzja jest wydawana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Stały uszczerbek na zdrowiu oznacza takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to z kolei naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, przy jednoczesnej możliwości poprawy stanu zdrowia.

Nowe kwoty odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Ile wyniosą od 1 kwietnia?

Nowe przepisy przewidują także świadczenie w wysokości 31 tys. 162 zł dla ubezpieczonego, który ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Taka sama kwota przysługuje również wtedy, gdy taki stan wynika z pogorszenia się zdrowia rencisty. Ile będą wynosić pozostałe kwoty?

Czytaj więcej

GUS opublikował nowe tablice dalszego trwania życia Polaków. Będą obowiązywać od 1 kwietnia
Praca, Emerytury i renty
Nowe tablice dalszego trwania życia Polaków. Emeryci mogą stracić
  • Najwyższa kwota jednorazowego odszkodowania wyniesie 160 tys. 264 zł. Otrzyma ją uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego albo rencisty.
  • Taka sama kwota będzie należna, gdy do odszkodowania uprawnieni są jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego. W takim przypadku przewidziano także zwiększenie świadczenia o 31 tys. 162 zł na każde dziecko.
  • Kwota 160 tys. 264 zł przysługuje również wtedy, gdy uprawnionych jest jednocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Wówczas także obowiązuje zwiększenie o 31 tys. 162 zł na drugie i każde następne dziecko.

Przepisy przewidują też świadczenia dla innych członków rodziny. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje im niezależnie od odszkodowania należącego się małżonkowi lub dzieciom. Jakie kwoty będą wypłacane od 1 kwietnia?

  • 80 132 zł dla członka rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty innego niż małżonek lub dziecko,
  • 31 162 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
  • 80 132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

W zeszłym roku ZUS wypłacił ponad 13,7 mln zł w ramach odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.

Czytaj więcej

Zasiłek pogrzebowy 2026
Prawo w Polsce
7000 zł jednorazowej wypłaty z ZUS. Świadczenie przysługuje wszystkim ubezpieczonym