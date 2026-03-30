Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego wchodzą w życie i od kiedy będą obowiązywać?

Czym jest Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON) oraz jakie konsekwencje grożą za brak wpisu do ewidencji?

Jakie obowiązki dotyczą wynajmujących już zarejestrowanych w gminnych ewidencjach, a jakie dla nowych operatorów?

Jakie zmiany w zakresie wymogów prowadzenia działalności gospodarczej będą dotyczyć wynajmujących obiekty na doby?

Choć uruchomienie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON), w którym będzie się musiał zarejestrować każdy, kto wynajmuje pokoje, mieszkania czy domy na doby przewidziane jest dopiero w procedowanej nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, to lokalne rejestry obiektów wynajmowanych turystom powinny od dawna być prowadzone przez wszystkie gminy.

Każdy, kto wynajmuje mieszkanie na doby, powinien być w nich zarejestrowany i otrzymać numer ID dla swego lokalu. Większość ignoruje ten obowiązek. Rozmiar w najmie na doby szacowany jest nawet na 60 proc. wszystkich wynajmowanych w ten sposób lokali. Dla przykładu: Gdańsk ma w swoim rejestrze ok. 4 tys. lokali, a w portalach pośredniczących w oferowaniu na doby mieszkań czy pokoi miejscy urzędnicy doliczyli się ponad 9 tys.

Kara za wynajmowanie lokali na doby, bez wpisu do ewidencji, po 20 maja 2026 r. ma wynieść nawet 50 tys. zł. Z wyjaśnień wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia wynika, że wszystkie obiekty, które znajdują się w gminnych bazach zostaną zaciągnięte do centralnej ewidencji.

Lepiej wpisać swój lokal do gminnej ewidencji już teraz

– Prowadzący te obiekty nie będą musieli nic zmieniać, poza dostarczeniem regulaminu. Ostatecznie zdecydowaliśmy się dać na to więcej czasu. Zamiast jak pierwotnie zakładaliśmy, do końca czerwca tego roku, dajemy go do października, by nie zakłócić sezonu turystycznego – zapewnił wiceminister Raś.

Zgodnie z projektem przedsiębiorca lub rolnik prowadzący wynajem krótkoterminowy będą musieli do 15 października 2026 r. przedłożyć projekt regulaminu porządkowego wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi, na którego terenie prowadzona jest działalność. Ustawa ureguluje też szczegółowo, co w takim regulaminie musi się znaleźć. Chodzi o określenie czasu trwania doby hotelowej i ciszy nocnej. Dodatkowo trzeba wskazać nr ID z rejestru, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakt, np. w przypadku problemów z gośćmi oraz zasady korzystania z obiektu.

Po 20 maja obowiązek przygotowania regulaminu porządkowego i załączenia go do zgłoszenia wpisu do CWTON będzie miał każdy. Poza dowodem potwierdzającym opłacenie wpisu (40 zł) trzeba będzie jeszcze złożyć oświadczenie, że obiekt spełnia wymogi dotyczące wyposażenia czy sanitarne określone w przepisach oraz załączyć opinię dotyczącą kwestii przeciwpożarowych.

Mieszkanie ma spełnić wymogi, ale jakie?

Tu pojawia się pewien problem.

– Nie ma katalogu takich wymagań dla obiektów najmu krótkoterminowego. Każda gmina ma obecnie inny wzór wniosku, na którym zgłasza się taką działalność i na nich też nie ma osobnych wymagań dla takich lokali. Niemniej jednak wydaje mi się, że teraz może być łatwiej taki wpis uzyskać, niż po wejściu w życie ustawy, gdy urzędnicy zaczną się zastanawiać, o jakich wymaganiach mowa. Nasze stowarzyszenie już od siedmiu lat zabiega o wprowadzenie minimalnych wymagań dla obiektów najmu na doby, np. jeśli chodzi o wymagania przeciwpożarowe i sanitarne, ale ministrowie nas nie słuchają, zostawiając ten problem gminom – mówi Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego.

Obawy branży dotyczą m.in. spełnienia wymagań przeciwpożarowych.

– Już dziś wiele gmin wymaga dołączenia takiej opinii do wniosku o wpis do ewidencji i najczęściej inspektorzy ochrony przeciwpożarowej chcą, abyśmy spełniali te same obowiązki, co budynki hotelowe, bo nie stworzono dla naszych obiektów odrębnych przepisów. Obawiamy, że po 20 maja uznaniowość strażaków może być jeszcze poważniejszą barierą – dodaje prezes Żurawski.

Mieszkanie to nie hotel, więc wymagania muszą być inne?

– Nikt nie może oczekiwać od właścicieli lokali na wynajem krótkoterminowy, że będą spełniać wymogi przeciwpożarowe, jakie stawia się hotelom. Te lokale mają spełniać warunki, jakie stawia się mieszkaniom – mówił wiceminister Raś „Rzeczpospolitej” i powtórzył to podczas niedawnego posiedzenia sejmowej podkomisji.

– Muszę tłumaczyć to strażakom, żeby zrozumieli specyfikę naszych chałup góralskich. Jak zaczniemy od nich wymagać tego, co od hoteli, to całe Podhale stanie do powstania – dodał minister Raś.

– Dlaczego więc nie napisać w ustawie wprost i jasno, że lokale, których regulacja najmu krótkoterminowego dotyczy, mają spełniać przepisy przeciwpożarowe, jakie stawia się mieszkaniom. Jeśli projekt się nie zmieni, to nie wiem, czy w rozmowach ze strażakami będzie skuteczne powoływanie się na medialne wystąpienia pana ministra czy wypowiedzi z komisji sejmowej. Obawiamy się, że po 20 maja branża będzie miała z tym duży problem. Jakimś wyjściem dla tych, którzy już prowadzą działalność, ale jeszcze nie zgłosili tego do gminnych ewidencji jest zrobienie tego do 20 maja, ale z tego, co słyszę, niektóre gminy nie chcą teraz przyjmować nowych obiektów, tłumacząc, że czekają na wejście w życie ustawy – mówi Ewa Wielgórska, prezes Fairy Flats, operatora najmu krótkoterminowego.

Grzegorz Żurawski, prezes PSWK, zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną dla wynajmujących kwestię.

– Od 20 maja wynajmowanie na doby będzie wymagało prowadzenia działalności gospodarczej. Przy mniejszej skali może to być działalność nierejestrowana, ale z nią też wiążą się dodatkowe obowiązki. Inna opcja to zawarcie umowy najmu swojego lokalu z profesjonalnym operatorem najmu krótkoterminowego. Warto zastanowić się dziś, jaka opcja będzie lepsza – zauważa prezes Żurawski.