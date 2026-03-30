Nowe tablice opublikowane przez GUS przełożą się na wysokość świadczeń emerytalnych. Seniorzy, którzy po 1 kwietnia 2026 r. będą przechodzić na emeryturę mogą być stratni nawet o kilkaset zł. Jest jednak sposób, by ograniczyć straty. Trzeba w tym celu trochę poczekać. Sytuacja będzie korzystniejsza od lipca.

Nowe tablice dalszego trwania życia. Polacy żyją coraz dłużej

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. W stosunku do ubiegłorocznych danych, oczekiwana średnia długość życia Polaków wzrosła. Tablice GUS pokazują, jaka jest średnia liczba miesięcy życia, które mają przed sobą osoby w danym wieku. W przypadku seniorów w wieku emerytalnym średnia dalsza długość wynosi:

  • 60 lat - 268,9 miesiąca (było 266,4 miesiąca)
  • 65 lat - 222,7 miesiąca (było 220,8 miesiąca)

W przypadku osób, które mają obecnie 60 lat, szacowany wzrost wynosi zatem 2,5 miesiąca, a w przypadku 65-latków 1,9 miesiąca.

Co nowe tablice GUS oznaczają dla emerytów? Kogo dotyczą?

Nowe tablice będą obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. ZUS będzie na ich podstawie obliczał wysokość świadczeń emerytalnych. Nowe zasady będą dotyczyć osób, które w ciągu najbliższego roku począwszy od 1 kwietnia 2026 r. osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a więc:

  • kobiet urodzonych od 1 kwietnia 1966 r. do 31 marca 1967 r.
  • mężczyzn urodzonych od 1 kwietnia 1961 r. do 31 marca 1962 r.

Zaktualizowane tablice nie mają zastosowania w przypadku osób, które już przeszły na emeryturę. Przeliczenie emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach, na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

Osoby, które wcześniej osiągnęły wiek emerytalny, ale dopiero w tym roku zamierzają przejść na emeryturę, również nie muszą się obawiać. 

"Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, która tablica jest korzystniejsza dla danej osoby – czy ta obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta obowiązująca w momencie, gdy ktoś osiągnął wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich" – informuje ZUS.

O ile będą stratni emeryci? Sposób obliczania świadczeń przez ZUS

ZUS ustala wysokość świadczenia na podstawie kapitału emerytalnego i średniego dalszego trwania życia. Kapitał dzieli się przez przeciętną dalszą długość życia. Im wyższe są środki zgromadzone na koncie i im mniejsza jest szacowana liczba pozostałych lat, tym wyższa będzie emerytura.

Wzrost średniej długości życia Polaków oznacza więc niższe świadczenia dla seniorów przechodzących na emeryturę w ciągu najbliższego roku. Według wyliczeń przekazanych PAP przez ZUS, mogą to być kwoty rzędu kilkuset zł w skali roku. Przykładowo:

  • 60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1859,43 zł, czyli mniej o około 17 zł
  • 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł, czyli mniej o około 19 zł
  • 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł, czyli mniej o około 24 zł
  • 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł, czyli mniej o około 27 zł

Jak ograniczyć straty? Warto poczekać

Eksperci wskazują, że warto poczekać z przejściem na emeryturę do lipca. W czerwcu ZUS przeprowadza bowiem roczną waloryzację składek. Według prognoz jej wskaźnik może wynieść w 2026 r. około 9,1 proc. Dla osób składających wniosek o emeryturę w lipcu oznacza to, że świadczenie jest liczone od wyższej kwoty.

ZUS przypomina również, że osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem tego roku a marcem przyszłego roku, nie muszą się spieszyć z przejściem na emeryturę. Im później to zrobią, tym świadczenie powinno być wyższe, ponieważ przy wyliczeniach brana jest pod uwagę liczba ukończonych miesięcy powyżej pełnego roku życia. Z tablic wynika, że w przypadku osób w wieku 60 lat na przestrzeni roku średnia dalsza długość życia zmniejszy się z 268,9 do 260,2 miesiąca, a w przypadku 65-latków – z 222,7 do 214,8 miesiąca.

