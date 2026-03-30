Nowe tablice opublikowane przez GUS przełożą się na wysokość świadczeń emerytalnych. Seniorzy, którzy po 1 kwietnia 2026 r. będą przechodzić na emeryturę mogą być stratni nawet o kilkaset zł. Jest jednak sposób, by ograniczyć straty. Trzeba w tym celu trochę poczekać. Sytuacja będzie korzystniejsza od lipca.

Reklama Reklama

Nowe tablice dalszego trwania życia. Polacy żyją coraz dłużej

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. W stosunku do ubiegłorocznych danych, oczekiwana średnia długość życia Polaków wzrosła. Tablice GUS pokazują, jaka jest średnia liczba miesięcy życia, które mają przed sobą osoby w danym wieku. W przypadku seniorów w wieku emerytalnym średnia dalsza długość wynosi:

60 lat - 268,9 miesiąca (było 266,4 miesiąca)

65 lat - 222,7 miesiąca (było 220,8 miesiąca)

W przypadku osób, które mają obecnie 60 lat, szacowany wzrost wynosi zatem 2,5 miesiąca, a w przypadku 65-latków 1,9 miesiąca.

Co nowe tablice GUS oznaczają dla emerytów? Kogo dotyczą?

Nowe tablice będą obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. ZUS będzie na ich podstawie obliczał wysokość świadczeń emerytalnych. Nowe zasady będą dotyczyć osób, które w ciągu najbliższego roku począwszy od 1 kwietnia 2026 r. osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a więc:

kobiet urodzonych od 1 kwietnia 1966 r. do 31 marca 1967 r.

mężczyzn urodzonych od 1 kwietnia 1961 r. do 31 marca 1962 r.

Zaktualizowane tablice nie mają zastosowania w przypadku osób, które już przeszły na emeryturę. Przeliczenie emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach, na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

Osoby, które wcześniej osiągnęły wiek emerytalny, ale dopiero w tym roku zamierzają przejść na emeryturę, również nie muszą się obawiać.

"Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, która tablica jest korzystniejsza dla danej osoby – czy ta obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta obowiązująca w momencie, gdy ktoś osiągnął wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich" – informuje ZUS.

O ile będą stratni emeryci? Sposób obliczania świadczeń przez ZUS

ZUS ustala wysokość świadczenia na podstawie kapitału emerytalnego i średniego dalszego trwania życia. Kapitał dzieli się przez przeciętną dalszą długość życia. Im wyższe są środki zgromadzone na koncie i im mniejsza jest szacowana liczba pozostałych lat, tym wyższa będzie emerytura.

Wzrost średniej długości życia Polaków oznacza więc niższe świadczenia dla seniorów przechodzących na emeryturę w ciągu najbliższego roku. Według wyliczeń przekazanych PAP przez ZUS, mogą to być kwoty rzędu kilkuset zł w skali roku. Przykładowo:

60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1859,43 zł, czyli mniej o około 17 zł

65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł, czyli mniej o około 19 zł

60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł, czyli mniej o około 24 zł

65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł, czyli mniej o około 27 zł

Jak ograniczyć straty? Warto poczekać

Eksperci wskazują, że warto poczekać z przejściem na emeryturę do lipca. W czerwcu ZUS przeprowadza bowiem roczną waloryzację składek. Według prognoz jej wskaźnik może wynieść w 2026 r. około 9,1 proc. Dla osób składających wniosek o emeryturę w lipcu oznacza to, że świadczenie jest liczone od wyższej kwoty.

ZUS przypomina również, że osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem tego roku a marcem przyszłego roku, nie muszą się spieszyć z przejściem na emeryturę. Im później to zrobią, tym świadczenie powinno być wyższe, ponieważ przy wyliczeniach brana jest pod uwagę liczba ukończonych miesięcy powyżej pełnego roku życia. Z tablic wynika, że w przypadku osób w wieku 60 lat na przestrzeni roku średnia dalsza długość życia zmniejszy się z 268,9 do 260,2 miesiąca, a w przypadku 65-latków – z 222,7 do 214,8 miesiąca.