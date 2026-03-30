GUS opublikował nowe tablice dalszego trwania życia Polaków. Będą obowiązywać od 1 kwietnia
Nowe tablice opublikowane przez GUS przełożą się na wysokość świadczeń emerytalnych. Seniorzy, którzy po 1 kwietnia 2026 r. będą przechodzić na emeryturę mogą być stratni nawet o kilkaset zł. Jest jednak sposób, by ograniczyć straty. Trzeba w tym celu trochę poczekać. Sytuacja będzie korzystniejsza od lipca.
Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. W stosunku do ubiegłorocznych danych, oczekiwana średnia długość życia Polaków wzrosła. Tablice GUS pokazują, jaka jest średnia liczba miesięcy życia, które mają przed sobą osoby w danym wieku. W przypadku seniorów w wieku emerytalnym średnia dalsza długość wynosi:
W przypadku osób, które mają obecnie 60 lat, szacowany wzrost wynosi zatem 2,5 miesiąca, a w przypadku 65-latków 1,9 miesiąca.
Czytaj więcej
Nowe tablice będą obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. ZUS będzie na ich podstawie obliczał wysokość świadczeń emerytalnych. Nowe zasady będą dotyczyć osób, które w ciągu najbliższego roku począwszy od 1 kwietnia 2026 r. osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a więc:
Zaktualizowane tablice nie mają zastosowania w przypadku osób, które już przeszły na emeryturę. Przeliczenie emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach, na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.
Osoby, które wcześniej osiągnęły wiek emerytalny, ale dopiero w tym roku zamierzają przejść na emeryturę, również nie muszą się obawiać.
"Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, która tablica jest korzystniejsza dla danej osoby – czy ta obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta obowiązująca w momencie, gdy ktoś osiągnął wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich" – informuje ZUS.
Czytaj więcej
ZUS ustala wysokość świadczenia na podstawie kapitału emerytalnego i średniego dalszego trwania życia. Kapitał dzieli się przez przeciętną dalszą długość życia. Im wyższe są środki zgromadzone na koncie i im mniejsza jest szacowana liczba pozostałych lat, tym wyższa będzie emerytura.
Wzrost średniej długości życia Polaków oznacza więc niższe świadczenia dla seniorów przechodzących na emeryturę w ciągu najbliższego roku. Według wyliczeń przekazanych PAP przez ZUS, mogą to być kwoty rzędu kilkuset zł w skali roku. Przykładowo:
Eksperci wskazują, że warto poczekać z przejściem na emeryturę do lipca. W czerwcu ZUS przeprowadza bowiem roczną waloryzację składek. Według prognoz jej wskaźnik może wynieść w 2026 r. około 9,1 proc. Dla osób składających wniosek o emeryturę w lipcu oznacza to, że świadczenie jest liczone od wyższej kwoty.
ZUS przypomina również, że osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem tego roku a marcem przyszłego roku, nie muszą się spieszyć z przejściem na emeryturę. Im później to zrobią, tym świadczenie powinno być wyższe, ponieważ przy wyliczeniach brana jest pod uwagę liczba ukończonych miesięcy powyżej pełnego roku życia. Z tablic wynika, że w przypadku osób w wieku 60 lat na przestrzeni roku średnia dalsza długość życia zmniejszy się z 268,9 do 260,2 miesiąca, a w przypadku 65-latków – z 222,7 do 214,8 miesiąca.
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas