Zmiana w przepisach dotyczy honorowych krwiodawców. Do okresów pracy górniczej uwzględnianych do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury górniczej będą uwzględniane zwolnienia związane z honorowym oddawaniem krwi.

Dobra wiadomość dla górników – honorowych krwiodawców. Ustawa z podpisem prezydenta

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, podpisana przez Karola Nawrockiego nowelizacja zakłada wprowadzenie zmiany do art. 50e ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który reguluje zamknięty katalog okresów pracy górnika zaliczanych w drodze wyjątku do okresów pracy górniczej uwzględnianych przy liczeniu okresu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z ustawą z 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w art. 50e w ust. 2 w pkt 2 dodano pkt 3 w brzmieniu:

„Zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1782)".

Ważne zmiany dla górników. Co oznaczają w praktyce?

Dzięki nowym przepisom górnicy, którzy honorowo oddają krew, nie będą na tym stratni. Poświęcony na to czas będzie wliczany do okresów uwzględnianych do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury górniczej. Do tej pory tak nie było.

Celem nowelizacji jest rozwiązanie problemu związanego z niewliczaniem dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi do okresów pracy górniczej, które uprawniają do wcześniejszej emerytury górniczej.

„Zgodnie z ustawą do okresów pracy górniczej (uwzględnianych do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury górniczej), zaliczone będą zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi" – bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy" – czytamy w informacji zamieszczonej na stronie Prezydenta RP.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.