Zgodnie z podpisaną właśnie nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody rzeczowe dla olimpijczyków i paraolimpijczyków będą zwolnione z PIT. Dotychczas zwolnienie obejmowało tylko nagrody pieniężne, przyznawane za wyniki na igrzyskach.

Reklama Reklama

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przy czym po raz pierwszy będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2026 r.

Celem kolejnej ustawy z podpisem głowy państwa jest uproszczenie zasad składania wniosków o świadczenia przyznawane na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa przewiduje zwiększenia elektronizacji wniosków o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Nowe przepisy częściowo odciążą także płatników składek od konieczności archiwizowania dokumentów składanych dotychczas papierowo.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Górnicy nie stracą na honorowym krwiodawstwie

Prezydent podpisał także nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wprowadza korzystniejsze zasady obliczania okresów pracy górniczej, uprawniającej do wcześniejszej emerytury górniczej.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie zmiany do art. 50e ust. 2 ustawy emerytalnej, który reguluje zamknięty katalog okresów pracy górnika zaliczanych w drodze wyjątku do okresów pracy górniczej uwzględnianych przy liczeniu okresu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Teraz do okresów pracy górniczej uwzględnianych do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury górniczej zaliczone będą zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych w związku z honorowym oddawaniem krwi - bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe obowiązki Krajowego Rejestru Karnego

Kolejna ustawa podpisana wczoraj przez Karola Nawrockiego, implementuje do polskiego porządku prawnego unijne przepisy dotyczące obowiązków wynikających z systemu informacyjnego ECRIS-TCN (European Criminal Records Information System for Third Country Nationals), który zawiera dane osobowe skazanych obywateli państw trzecich i bezpaństwowców i umożliwia ustalenie, które państwa członkowskie posiadają informacje dotyczące wyroków skazujących wydanych wobec tych osób.

Po wejściu przepisów życie Krajowy Rejestr Karny będzie przekazywać przez biuro informacyjne do systemu ECRIS-TCN dane dotyczące obywateli państw trzecich, korzystać z tego systemu, a także występować z zapytaniem o informacje o osobie będącej obywatelem państwa trzeciego do każdego państwa członkowskiego, które posiada informacje na temat tej osoby – w przypadku gdy obywatel państwa trzeciego wystąpił do rejestru karnego o udzielenie informacji, czy jego dane są zgromadzone w tym rejestrze, oraz udzielać mu stosownej informacji.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o Policji, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym skarbowym, o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych w związku z wdrożeniem systemu ECRIS-TCN. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowiązywać w lipcu.

Reforma klasyfikacji budżetowej

Celem nowelizacji ustawy o finansach publicznych jest wprowadzenie rozwiązań w obszarach klasyfikacji budżetowej oraz zarządzania budżetem państwa i realizacja uzgodnień zawartych z Komisją Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wydatki budżetu państwa zostają podzielone na:

1) transfery bieżące, np. dotacje;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych;

3) wydatki bieżące;

4) wydatki majątkowe (inwestycje);

5) transfery majątkowe, np. dotacje inwestycyjne.

Dodatkowo, w ramach każdej z tych grup, prezentowane będą wydatki na realizację programów finansowanych, m.in. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Założeniem ustawy jest również zwiększenie elastyczności w przesuwaniu środków budżetowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem jednego przepisu, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Polskie przepisy kosmiczne

Zupełnie nowym aktem w polskim porządku prawnym jest ustawa z 13 lutego 2026 r. o działalności kosmicznej. Głównym jej celem jest uregulowanie zasad wykonywania działalności kosmicznej. Chodzi o udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności kosmicznej, kontrolę takiej działalności, kwestie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekt kosmiczny oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

Ustawa określa zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia związanego z wykonywaniem działalności kosmicznej oraz znalezienia rzeczy, co do której istnieje podejrzenie, że jest śmieciem kosmicznym.

Jak czytamy na stronie Prezydenta RP, ustawa wprowadza ustawowe definicje: 1) deorbitacji obiektu kosmicznego, 2) eksploatacji obiektu kosmicznego, 3) kontrolowania obiektu kosmicznego, 4) obiektu kosmicznego, 5) operatora, 6) orbity okołoziemskiej, 7) państwa wynoszącego, 8) pojazdu suborbitalnego, 9) pojazdu wynoszącego, 10) przestrzeni kosmicznej, 11) śmieci kosmicznych, 12) usuwania obiektu kosmicznego, 13) wyniesienia obiektu kosmicznego w przestrzeń kosmiczną.

Przepisy ustawy stosuje się do działalności kosmicznej wykonywanej: na terytorium RP, z zarejestrowanego w RP statku morskiego, statku powietrznego oraz polskiego państwowego statku powietrznego, a także do działalności kosmicznej wykonywanej przez operatora z terytorium państwa obcego lub z obszaru niepodlegającego zwierzchnictwu żadnego państwa.

W rozumieniu ustawy działalność kosmiczna polega na:

1) wyniesieniu lub próbie wyniesienia obiektu kosmicznego w przestrzeń kosmiczną,

2) eksploatacji obiektu kosmicznego w przestrzeni kosmicznej,

3) kontrolowaniu obiektu kosmicznego w przestrzeni kosmicznej,

4) usuwaniu obiektu kosmicznego, w tym przez jego deorbitację.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowa w Polsce jest także ustawa o wojewódzkich zespołach koordynacji do spraw polityki umiejętności, która porządkuje i wzmacnia rolę województw w planowaniu rozwoju umiejętności mieszkańców danego regionu. Nowe przepisy nadają trwały status prawny Wojewódzkim Zespołom Koordynacji do spraw polityki umiejętności, które do tej pory działały pilotażowo w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Celem zmian jest lepsze dopasowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Mają pomóc regionom szybciej reagować na zmiany gospodarcze, w tym transformację cyfrową i zieloną, oraz lepiej przygotować mieszkańców do pracy w nowoczesnej gospodarce.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2026 r., z wyjątkiem niektórych przepisów.