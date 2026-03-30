Olga Malinkiewicz z dwoma wspólnikami – Arturem Kupczunasem i Piotrem Krychem – założyła w 2014 r. spółkę Saule sp. z o.o. W 2020 r. z kapitałem wchodzi giełdowa spółka z Krakowa Columbus Energy – wykłada 10 mln euro, stając się największym udziałowcem i przejmując ok. 20 proc. akcji. Rok później z pompą otwarto pierwszą na świecie fabrykę perowskitów we Wrocławiu. To tu rozpoczął się etap komercjalizacji.

W Saule Olgi Malinkiewicz pojawiają się inwestorzy

W 2021 r. Saule Technologies wygrywa konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ma otrzymać 84 mln zł dotacji. Wymaga to jednak wkładu własnego w wysokości 40 mln zł. Saule nie ma takich pieniędzy. Trzy lata później Saule zostaje wpisana na listę podmiotów wykluczonych z finansowania publicznego (w tym NFOŚiGW).

W połowie 2023 r. pożyczkę dla Saule wykłada Piotr Kurczewski (założyciel funduszu DC24 i obecnie główny wierzyciel Saule).

Według danych Columbusa łączne nakłady inwestorów na komercjalizację ogniw przekroczyły 270 mln zł – z czego ponad 100 mln zł pochodziło od inwestorów prywatnych (Columbus, DC24, a także japońskiego HIS), a reszta ze środków publicznych. Mimo to spółka Saule nie była w stanie skomercjalizować produkcji tak, by ogniwa mogły zacząć zarabiać. Dawid Zieliński, prezes Columbusa, zarzuca dziś Malinkiewicz, że inwestorzy byli wprowadzani w błąd co do postępów komercjalizacji przez zarząd, którego prezesem była sama naukowczyni.

Co pokazał audyt w spółce Saule?

Konflikt zaognił się po audycie, który według inwestorów wykazał, że kolejne pożyczki szły w dużej mierze nie na badania i rozwój, laboratorium, urządzenia do produkcji, ale na utrzymanie biura zarządu w Warszawie, podróże i samochody dla zarządu Saule. Olga Malinkiewicz została odwołana z zarządu.

Fizyczka twierdzi, że wina leży po stronie inwestorów, którzy nie chcieli finansować nawet rękawiczek dla badaczy. Broni się, że umowy na pożyczki miała podpisywać w dobrej wierze, ale zabrakło jej doświadczenia biznesowego, dlatego stopniowo wpadała w pętlę zadłużenia. Według niej do umów „wpadały” dodatkowe paragrafy, nie wypłacano obiecanych środków. Jej zdaniem chodziło o wciągnięcie Saule w spiralę pożyczek po to, by w finale „zdusić” firmę i przejąć przełomową technologię za długi.

W końcu komornik zajął Malinkiewicz nawet prywatne konta, by dochodzić kwoty blisko 5 mln zł, bo pożyczkę z Columbus Energy w marcu 2025 r. poręczyła swoim własnym majątkiem. Z obu stron posypały się zawiadomienia do prokuratury – o działaniu na szkodę spółki.

Olga Malinkiewicz idzie do Kanału Zero, czyli konflikt inwestorów Saule wychodzi na światło dzienne

Konflikt inwestorów rozpalił opinię publiczną w listopadzie 2025 r., gdy Malinkiewicz poszła do Kanału Zero, by udzielić dwugodzinnego wywiadu. W jego trakcie Krzysztof Stanowski połączył się z Dawidem Zielińskim. Inwestor zapytał wówczas Malinkiewicz, kim jest dla niej Iwan Czuryłowicz, sugerując, że łączy ich osobista relacja. Stwierdził także, że „albo będzie współpracować z państwem polskim, albo z panem Iwanem Czuryłowiczem. Albo będzie współpracować z polskimi przedsiębiorcami i Skarbem Państwa, albo ze Wschodem”.

Od tego wywiadu trwa publiczna wojna, która nie sprzyja pozyskiwaniu środków na komercjalizację polskiego wynalazku. Inwestorzy chcą, by do Saule weszło państwo, m.in. dlatego że technologia mogłaby służyć wojsku. Spółka potrzebuje jeszcze setek milionów euro, by móc skomercjalizować perowskity. Kapitału poszukuje także sama Malinkiewicz. W lutym Columbus Energy poinformował w komunikacie giełdowym o zawiadomieniu ABW i wniosku o objęcie osłoną kontrwywiadowczą.

Czytaj więcej OZE Saule na sprzedaż. Zbrojeniówka przejmie technologię ultracienkiej fotowoltaiki? Miała być perłą w koronie polskiej, nowoczesnej energetyki, a okazała się spółką z długami i problemami. Jednak jej potencjałem interesuje się sekt...

W środę 25 marca na swoim koncie na platformie X Olga Malinkiewicz napisała: „CBA zatrzymało Dawida Zielińskiego z Columbus Energy na warszawskim lotnisku? Polscy politycy wciąż milczą o aferze Columbus Energy”. I wkleiła link do komunikatu CBA.

Załączony komunikat nie dotyczył jednak Zielińskiego. Dzień później prezes Columbus Energy zapowiedział skierowanie prywatnego aktu oskarżenia wobec Malinkiewicz o zniesławienie oraz pozwanie Kanału Zero na kwotę 55 mln zł odszkodowania „za rozpowszechnianie kłamstw” głoszonych przez Olgę Malinkiewicz.

Fałszywy życiorys Iwana Czuryłowicza, który „rozgrywa” konflikt w Saule, demaskujemy w wielomiesięcznym śledztwie „Rzeczpospolitej”, które można przeczytać pod tym linkiem.