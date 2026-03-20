Eid al-Fitr, czyli jedno z najważniejszych świąt w islamie. W tym roku wypada 19-20 marca

Eid al-Fitr to jedno z najważniejszych świąt w islamie. Wyznacza koniec Ramadanu, czyli miesiąca postu i jest czasem modlitwy, spotkań z bliskimi oraz wspólnego świętowania. Data jego obchodów zależy od kalendarza księżycowego i obserwacji nowiu.

Publikacja: 20.03.2026 17:45

Małgorzata Krzystała

Eid al-Fitr jest świętem kończącym Ramadan, czyli okres miesięcznego postu obowiązującego muzułmanów od świtu do zachodu słońca. Sama nazwa oznacza „święto przerwania postu”. To czas radości i wdzięczności, który spędza się w gronie rodziny, przyjaciół i całej wspólnoty.

Eid al-Fitr. Co to za święto?

Eid al-Fitr rozpoczyna miesiąc Shawwal, czyli dziesiąty miesiąc w kalendarzu islamskim. Święto ma wymiar religijny i wspólnotowy. Z jednej strony stanowi moment duchowego podsumowania postu i modlitwy, z drugiej jest okazją do odpoczynku, spotkań oraz dzielenia się radością z bliskimi. W tym czasie muzułmanie okazują wdzięczność Allahowi za możliwość przeżycia Ramadanu w modlitwie i wyrzeczeniu. Wspomina się również osoby mniej uprzywilejowane, które mogą nie mieć środków, by świętować w taki sam sposób jak inni.

Kiedy wypada Eid al-Fitr?

Data Eid al-Fitr nie jest stała, ponieważ kalendarz islamski opiera się na cyklu księżycowym. Z tego powodu ważne święta przesuwają się co roku o około 11 dni do przodu. Początek święta wyznacza pojawienie się nowiu na wieczornym niebie. W tym roku Eid al-Fitr przypadnie w piątek 20 marca, po ujrzeniu Księżyca.

Jak obchodzi się to święto?

Eid al-Fitr jest obchodzone jako dzień radości i wspólnego świętowania. Muzułmanie zaczynają go od modlitwy. Dopiero po niej można rozpocząć rodzinne spotkania przy suto zastawionym stole. Muzułmanie dzielą się jedzeniem, obdarowują prezentami (dzieci często otrzymują pieniądze) oraz składają sobie życzenia. Jest to również dzień odpoczynku oraz dzielenia się dobrymi nowinami. Wielu muzułmanów przekazuje z okazji Eid al-Fitr pieniądze na cele charytatywne.

Wierzący są zachęcani do wykonania rytualnej ablucji, założenia najlepszych ubrań i skorzystania z pachnideł. Osoby witają się słowami „Eid Mubarak”, co oznacza „Błogosławiony Eid”.  W wielu krajach muzułmańskich obchody mogą trwać nawet do trzech dni.

Eid al-Fitr ma być nagrodą za cierpliwość i wytrwałość po miesiącu postu. Święto służy także umacnianiu więzi rodzinnych i społecznych, ponieważ jego istotą są wspólna modlitwa, odwiedziny, dzielenie się posiłkiem i pamięć o innych. To jeden z najważniejszych momentów w roku dla muzułmanów na całym świecie.

Święto Eid al-Fitr zostało ustanowione przez Mahometa w Medynie w 624 r. 

