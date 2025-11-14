Ukraińskie drony zniszczyły nadajnik tajemniczej rosyjskiej stacji radiowej, która nadawała tylko brzęczenie

Aktualizacja: 14.11.2025 20:34 Publikacja: 14.11.2025 20:06
Maszt nadawczy, zdjęcie ilustracyjne
Foto: Adobe Stock
Stacja przestała nadawać po ataku ukraińskiego drona – poinformowały rosyjskie media. „Tymczasowo nie będzie transmisji. Problemem jest przerwa w dostawie prądu spowodowana uderzeniem bezzałogowego statku powietrznego w stację elektroenergetyczną” – piszą rosyjscy internauci.
Jak przypomina portal RBK-Ukraina, stacja powstała w latach 70. XX wieku i od tego czasu nieprzerwanie nadaje krótki, brzęczący sygnał. Dlatego też określano ją także jako „The Buzzer” lub „Żużżałka”. Sygnał ten był czasami przerywany dziwnymi komunikatami głosowymi i znakami wywoławczymi.
Stacja należała do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale nie ma oficjalnego wyjaśnienia celu istnienia „Stacji Radiowej Doomsday”, dlatego zajmowała wielu zwolenników teorii spiskowych, którzy nieustannie monitorowali fale radiowe w poszukiwaniu „tajnych kodów i sygnałów”. Na ich kanałach w serwisie Telegram pojawił się pogląd, że zanik sygnału jest zapowiedzią zbliżającej się wojny nuklearnej.
Czytaj więcej
Rosja buduje gigantyczną antenę w obwodzie królewieckim, zaledwie 25 km od granicy z Polską - pod...
Stacja radiowa „Doomsday Radio Station” to krótkofalowa stacja radiowa UVB-76, znana również jako „The Buzzer”. Od lat 70. XX wieku nadawała krótkie impulsy dźwiękowe o częstotliwości 4625 kHz, charakterystyczny dźwięk „brzęczyka”. Nadawany przez stację sygnał składał się z brzęczącego dźwięku trwającego 1,2 sekundy, przerywanego na 1-1,3 sekundy i powtarzającego się 21-34 razy na minutę. Do listopada 2010 r. dźwięki brzęczenia trwały około 0,8 sekundy każdy. Na minutę przed pełną godziną powtarzający się dźwięk był wcześniej zastępowany ciągłym, nieprzerwanym naprzemiennym tonem, który trwał minutę, aż do wznowienia krótkiego powtarzającego się brzęczenia. Czasami można było usłyszeć zakodowane komunikaty głosowe składające się z zestawu cyfr, nazw lub niezrozumiałych słów czytane przez kobietę lub mężczyznę w języku rosyjskim.
Nadajnik należał do struktur sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i początkowo znajdował się w okolicach Powarowa w obwodzie moskiewskim, a po 2010 r.. – prawdopodobnie w obwodzie leningradzkim lub w okolicach Naro-Fomińska, miasta 70 km na południowy zachód od Moskwy.
Czytaj więcej
Rośnie liczba przypadków zagłuszania i zakłócania sygnału nawigacji satelitarnej w samolotach i s...
Niektórzy przypuszczają, że „Stacja Radiowa Doomsday” stanowi część zapasowego systemu łączności i może być wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych. Nieoficjalna nazwa stacji nawiązuje do tego, że działała nawet w warunkach wojny lub katastrof, wykorzystywała technologie analogowe, niezależne od współczesnej infrastruktury cyfrowej. Zwolennicy teorii spiskowych twierdzili – nie podając jednak źródeł swych przypuszczeń – że będzie działać również, gdy zawiodą wszystkie inne środki komunikacji.
Ostatnio monitorujący stację aktywiści zauważyli niezwykłą aktywność stacji, przekazującej niezrozumiałe kody i słowa, co skłoniło niektórych ekspertów do podejrzeń, że stacja jest wykorzystywana do przesyłania prawdziwych poleceń.
Ostatni raz nadajnik był aktywny 25 czerwca. Wtedy też w ciągu jednego dnia przesłano 24 zakodowane wiadomości.
Stacja przestała nadawać po ataku ukraińskiego drona – poinformowały rosyjskie media. „Tymczasowo nie będzie transmisji. Problemem jest przerwa w dostawie prądu spowodowana uderzeniem bezzałogowego statku powietrznego w stację elektroenergetyczną” – piszą rosyjscy internauci.
Jak przypomina portal RBK-Ukraina, stacja powstała w latach 70. XX wieku i od tego czasu nieprzerwanie nadaje krótki, brzęczący sygnał. Dlatego też określano ją także jako „The Buzzer” lub „Żużżałka”. Sygnał ten był czasami przerywany dziwnymi komunikatami głosowymi i znakami wywoławczymi.
Kilkudziesięciu rdzennych mieszkańców Brazylii wdarło się we wtorek do kompleksu, w którym odbywa się 30. Konfer...
Mieszkańcy stolicy najludniejszego państwa na świecie od lat borykają się z zanieczyszczonym powietrzem, a władz...
Archeolodzy natrafili w dystrykcie Develi w prowincji Kayseri, w sercu Centralnej Anatolii, na prehistoryczne ry...
W piątek rano lotnisko w Liège tymczasowo wstrzymało działanie ze względu na pojawienie się w jego bezpośrednim...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Od kwietnia do października tego roku z populacji niedźwiedzi na Słowacji wyeliminowano 201 osobników. Kolejne z...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas