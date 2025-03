Rok Edmunda Niziurskiego w Kielcach. „Chcemy, by na wielu ustach pojawił się uśmiech”

Edmund Niziurski to twórca książek dla dorosłych i młodzieży, cechujących się charakterystycznym, nieco absurdalnym humorem. Najbardziej znane to Księga urwisów, Sposób na Alcybiadesa, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Klub włóczykijów, Naprzód, Wspaniali!, Adelo, zrozum mnie!, Awantura w Niekłaju i Siódme wtajemniczenie.

- Jesteśmy dumni z ludzi, którzy wywodzą się z naszego miasta, odnieśli sukces i nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach – mówi prezydent Kielc Agata Wojda.. – Chcemy przenieść klimat z tego, co Edmund Niziurski ofiarował czytelnikom. Klimat ogromnej życzliwości, kreatywności, wzbudzania ciekawości. To coś, co nas niezwykle inspiruje. Chcemy włączyć mieszkańców w cudowną atmosferę i świat Edmunda Niziurskiego. Chcemy, by na wielu ustach pojawiał się uśmiech. Wydarzenia, które zaplanowaliśmy, mają sprawić, że będziemy się po prostu dobrze bawić – dodaje.

Konferencja naukowa nt. Edmunda Niziurskiego

W Kielcach przedsięwzięcia związane z upamiętnieniem pisarza przygotowywać będą Miejska Biblioteka Publiczna im J. Pilcha, Muzeum Zabawek i Zabawy, a także Uniwersytet Jana Kochanowskiego, który przygotował konferencję naukową.

- Myślę, że nie zakończymy tylko na działaniach z okazji obchodów Roku Edmunda Niziurskiego. To część naszego dziedzictwa, o którym musimy pamiętać. Literatura uczy, buduje, kształtuje, wpływa na nasze życie. Tak właśnie działo się z twórczością pisarza – podkreśla rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Beata Wojciechowska.