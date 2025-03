Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało na to pytanie 32,7 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 46,3 proc. respondentów.

20,9 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku).



- Wiarygodność USA jako polskiego sojusznika poddaje w wątpliwość co druga kobieta (49 proc.) i częściej niż dwóch na pięciu mężczyzn (43 proc.). Takie samo zdanie wyraża ponad połowa badanych, którzy skończyli 50 lat (52 proc.) i częściej niż co drugi respondent posiadający wyższe wykształcenie (56 proc.). Częściej niż pozostali w wiarygodność USA wątpią osoby, których dochody są wyższe niż 7000 zł netto (55 proc.) oraz osoby z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (54 proc.) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.