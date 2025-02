Zimne kaloryfery i brak ciepłej wody w Gdyni. Kilkadziesiąt tysięcy osób marznie w domach

- Dostawa ciepła została wstrzymana aż do ośmiu dzielnic. Problem dotyczy kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Gdyni - powiedziała na antenie TVN24 Iwona Kozłowska, rzeczniczka OPEC Gdynia. - Obecnie trwają intensywne prace mające na celu zlikwidowanie uszkodzenia i ponowne uruchomienie dostawy ciepła. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego – dodała.

Została też zapytana, ile może potrwać naprawianie awarii. Stwierdziła, że „system ciepłowniczy jest specyficzny ze względu na swoją bezwładność”. – Od momentu, kiedy awaria zostanie usunięta i zaczniemy napełniać system, ostatni odbiorcy mogą mieć ciepło nawet do 12 godzin albo i później. My w naszych planach mamy, że do późnych godzin nocnych zostanie przywrócona dostawa ciepła - wyjaśniła.