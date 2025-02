Czytaj więcej rozmowa Historyk ustroju: Rządy Donalda Trumpa mogą być katharsis dla świata Zachodu Być może epoka demokratyczno-liberalna i jej iluzje powoli się kończą, choć ideologia emancypacyjna z jej mantrą egalitaryzmu, inkluzywności i różnorodności może pozostać jako rytuał - mówi prof. Andrzej Bryk, historyk ustroju i amerykanista.

Plumettaz odrzucił jednocześnie oskarżenie o „zawłaszczenie kulturowe”. - Rozumiem, że niektórzy są wrażliwi na te kwestie, ale muzyka rozkwita przy mieszaniu kultur – mówił. „Traktujemy wszystkie kultury z szacunkiem, ale będziemy bronić muzyki, którą gramy, naszego wyglądu i tego, kim jesteśmy” - zapewnił zespół na swoim profilu w serwisie Instagram.



Restauracja ukarana mandatem za rasizm wobec białych. Odwołała się, sprawę rozstrzygnie sąd

Sprawą zainteresowała się młodzieżówka prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej – Junge SVP uznała przerwanie koncertu za przypadek „rasizmu wymierzonego w białych”. Młodzieżówce SVP udało się doprowadzić do ukarania restauracji mandatem w wysokości 3 tys. franków szwajcarskich (ok. 13,3 tys. zł). Restauracja odwołała się od kary – w związku z czym sprawa trafiła do sądu okręgowego w Bernie. Wyrok ma zapaść 17 lutego.