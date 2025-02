1,1 proc. O tyle, rok do roku, wzrosła w Chinach liczba rozwodów

Chiny: W ciągu dekady wiek emerytalny osiągnie niemal tyle osób, ile mieszka w Stanach Zjednoczonych

Chiny są - po Indiach – drugim najludniejszym państwem świata, z populacją liczącą ok. 1,4 mld. Społeczeństwo chińskie, wobec spadającej liczby urodzin (to m.in. konsekwencje tzw. polityki jednego dziecka, obowiązującej w latach 1980-2015) gwałtownie się starzeje. W nadchodzącej dekadzie blisko 300 mln Chińczyków osiągnie wiek emerytalny (to liczba niemal równa całej populacji USA).



By walczyć z kryzysem demograficznym władze w Pekinie zdecydowały się m.in. wprowadzić do programu nauczania na uczelniach wyższych zajęcia z zakresu „edukacji miłości”, w czasie których promuje się pozytywny obraz małżeństwa i posiadania dzieci.



W listopadzie chińska Rada Państwa nakazała lokalnym władzom kierować posiadane zasoby na rozwiązanie chińskich problemów demograficznych i promowanie zakładania rodzin „w odpowiednim wieku” (chodzi o to, że małżeństwa zawierane w młodszym wieku statystycznie posiadają większą liczbę dzieci).



W 2024 roku w Chinach urodziło się nieco więcej dzieci, niż w 2023 roku (9,54 mln wobec 9,02 mln) - co było m.in. efektem przypadającego w 2024 roku w chińskim kalendarzu roku smoka (Chińczycy wierzą, że dzieci urodzone w roku smoka są ambitne i mają w życiu szczęście). Mimo niewielkiego wzrostu liczby urodzeń 2024 rok był trzecim z rzędu rokiem, gdy liczba mieszkańców Chin zmniejszyła się.