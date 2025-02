Co o Ukraińcach w Polsce sądzą wyborcy prawicy? Wyniki sondażu

Podczas gdy w 2023 roku 72 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy było pozytywnie nastawionych do Ukraińców (14 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, 58 proc. „raczej pozytywnie”), a 20 proc. ocen była negatywna (z tego 17 proc. „raczej negatywna„, 3 proc. „zdecydowanie negatywna”), w 2025 roku negatywne nastawienie do Ukraińców w Polsce zadeklarowało 53 proc. wyborców obecnej opozycji (PiS oraz Konfederacja). 17 proc. ma dziś podejście „raczej negatywnie”, a 36 proc. – „zdecydowanie negatywnie”. Odsetek pozytywnych ocen spadł do 46 proc. (6 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, 40 proc. „raczej pozytywnie”).

Jak wskazuje sondaż, wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy nie zaszły większe zmiany pod względem odbioru Ukraińców w Polsce.

Czytaj więcej Społeczeństwo W Polsce rośnie liczba osób negatywnie nastawionych do uchodźców z Ukrainy. Dlaczego? Poza zgodą na przyjęcie ukraińskich dzieci do polskich szkół, spadek przychylności wobec Ukraińców objął wszystkie sfery życia – nawet udzielanie schronienia w naszym kraju. Alarmujące wyniki badania UW oraz AEH.

Warto zwrócić jednak także uwagę na pozostałych wyborców. W 2023 roku 34 proc. badanych było pozytywnie nastawionych do Ukraińców (6 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, a 28 proc. „raczej pozytywnie”), a 62 proc. było nastawionych negatywnie (8 proc. „raczej negatywnie”, 54 proc. „zdecydowanie negatywnie”). „W 2025 roku liczba pozytywnych opinii spadła w tej grupie do 26 proc. (z czego 6 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, a 20 proc. „raczej pozytywnie”). Zmalała też liczba ocen negatywnych - do 27 proc. (20 proc. „raczej negatywnie”, 7 proc. „zdecydowanie negatywnie”). Spora grupa spośród wyborców niezdecydowanych nie potrafi jednoznacznie ocenić obecności Ukraińców w Polsce” – czytamy w sondażu Wirtualnej Polski. Odsetek takich odpowiedzi wzrósł z 4 proc. w 2023 roku do aż 47 proc. w 2025 roku.