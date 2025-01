Chiny: Jak władze próbują poradzić sobie z kryzysem demograficznym?

W 2024 roku liczba urodzeń nieco wzrosła ze względu na wzrost liczby zawieranych małżeństw po odejściu władz Chin od reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19. W 2025 roku liczba zawieranych małżeństw ma jednak znów zacząć spadać.



Władze Chin w 2024 roku wdrożyły wiele programów, które mają zwiększyć dzietność w kraju.



W grudniu nakazano uczelniom wyższym włączyć do programów naukę „edukację o miłości”, czyli zajęcia, których celem jest zbudowanie pozytywnego obrazu małżeństwa i posiadania dzieci.



W listopadzie władze w Pekinie nakazały lokalnym władzom rozpocząć działania promujące posiadanie dzieci i zawieranie małżeństw „w odpowiednim wieku” (im starsze są osoby wchodzące w związek małżeński, tym mniej dzieci się w nim rodzi).



Do końca wieku liczba kobiet w wieku reprodukcyjnym, który ONZ definiuje jako 15-49 lat, ma spaść o ponad 2/3, do mniej niż 100 mln – podaje Reuters. Tymczasem liczba emerytów (osób powyżej 60 roku życia) do 2035 roku wzrośnie do ponad 400 mln (obecnie wynosi 280 mln). Chińska Akademia Nauk alarmuje, że w systemie emerytalnym do 2035 roku zabraknie pieniędzy.