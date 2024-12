Sondaż: 29 proc. Polaków w wieku 35-49 lat uważa walkę z inflacją za największe wyzwanie stojące przed rządem

- Obniżenie inflacji za kwestię, którą rząd powinien zająć się w pierwszej kolejności uważa co czwarta kobieta i co piąty mężczyzna. Takie zdanie wyraża niemal trzy na dziesięć osób (29 proc.) w wieku od 35 do 49 lat i co czwarty badany, którego dochody wynoszą od 5001 zł do 7000 zł netto. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania inflację za największe wyzwanie dla rządzących w przyszłym roku najczęściej wskazywali badani z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (26 proc.) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.