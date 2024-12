143 Tyle osób zmarło w DR Konga z powodu tajemniczej choroby

Rzecznik WHO poinformował we wtorek, że organizacja została zaalarmowana o pojawieniu się nieznanej choroby w Kongu w ubiegłym tygodniu. Obecnie WHO współpracuje z resortem zdrowia DR Konga przy badaniu, z jakim patogenem mamy do czynienia.



W Demokratycznej Republice Konga występują groźne choroby tropikalne przenoszone przez komary, moskity oraz muchy. Najgroźniejsze z nich to: malaria, denga, żółta febra, gorączka krwotoczna Marburg, śpiączka afrykańska, gorączka Zachodniego Nilu.