Portugalia: Wywołujący dengę owad w regionach popularnych wśród turystów

Władze portugalskiego Instytutu Higieny i Medycyny Tropikalnej (IHMT) poinformowały, że w ostatnich tygodniach w kilku regionach kraju zaobserwowano pojawienie się komarów tygrysich. To już kolejny sygnał o ryzyku związanym z tym owadem. W kwietniu ubiegłego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała alert mówiący o rosnącej populacji komara tygrysiego we wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego.

Groźny komar zaobserwowany w Portugalii. Przenosi choroby tropikalne

W Portugalii miały pojawić się komary przenoszące zakaźne choroby tropikalne. Służby medyczne kraju poinformowały, że zaobserwowano je w popularnych wśród turystów regionach tego kraju. Według ekspertów z Instytutu Higieny i Medycyny Tropikalnej (IHMT) owady występują obecnie najliczniej na terenie aglomeracji Lizbony i w Algarve.

"W związku z pojawieniem się tych komarów w miastach takich jak Lizbona i Faro występuje największe ryzyko zakażeń dengą" - napisała na swojej stronie internetowej portugalska telewizja SIC.

Władze lizbońskiej gminy Sao Domingos de Benfica wydały ostrzeżenie dotyczący infekcji chorobami tropikalnymi przenoszonymi przez komary. Jak sprecyzowano, ryzyko zakażeń władze miasta potwierdziły już w porozumieniu z portugalskimi służbami medycznymi.